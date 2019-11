UGT y CCOO instan al nuevo Gobierno a derogar el artículo que permite despidos con bajas justificadas

Publicada el 27/11/2019 a las 18:00 Actualizada el 27/11/2019 a las 19:46

"Falta a los principios fundamentales de la Constitución Española"

Varios centenares de personas, convocadas por CCOO UGT , se han concentrado este mediodía frente al Congreso de los Diputados paraque avala el despido objetivo de los trabajadores con bajas intermitentes, aunque estén justificadas. Bajo el lema, los asistentes a la concentración han expresado su rechazo a este fallo del TC, al que los sindicatos han criticado que ponga la libertad y la productividad de la empresa por encima de la salud de los trabajadores.A la concentración han asistido, entre otros cargos sindicales, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, quienes han advertido de que la supresión del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, consecuencia de la reforma laboral de 2012,"La reforma laboral está permitiendo el despido de, que además está justificada. Es un escándalo", ha declarado Sordo a la prensa durante la concentración. Antoñanzas, por su parte, ha reprochado al TC que haya mirado "para otro lado, en lugar de mirar por la salud de los trabajadores" y ha recordado a los empresarios que el absentismo no son las bajas justificadas, sino lo contrario.Los dirigentes sindicales han denunciado además que la sentencia del TC ha hecho "saltar la liebre" porque ha puesto sobre aviso a los empresarios de queAdemás de este "efecto llamada", Sordo y Antoñanzas han denunciado que el fallo del TC está provocando el "efecto soterrado" de hacer que personas que están enfermas pidan el alta para ir a trabajar por miedo al despido."Es una temeridad que alguien con fiebre, con una gripe fuerte, vaya a trabajar si no está en condiciones porque, ha dicho el líder de CCOO, a lo que Antoñanzas ha añadido que no sólo podría poner en peligro su vida, también la de otros, caso de un transportista o un conductor. Además, la responsable de UGT ha alertado de que estos despidos por bajas podrían afectar en mayor medida a los trabajadores de más edad (con más problemas de salud) y a las mujeres.Los sindicatos denuncian que en España está habiendo unay critican el discurso que la CEOE hace sobre el absentismo. "Hay más gente trabajando enferma que la que coge una baja, sea por enfermedad laboral o común. En España tenemos menos absentismo que en otros países de Europa", ha defendido Sordo, que ha aportado como dato que 46 de cada 100 trabajadores fueron a trabajar a lo largo del año 2015 con una enfermedad, lo que ha calificado como un "despropósito".Los sindicatos pedirán al próximo Gobierno que el artículo que permite este tipo de despido seay lo harán dentro de su demanda general de derogar la reforma laboral de 2012. En este sentido, aseguran que serán "intransigentes" en su exigencia de corregir los aspectos más nocivos de la reforma laboral y lanzan a la CEOE la siguiente pregunta: "¿Está dispuesta la patronal a acordar un espacio de diálogo social donde corregir la reforma laboral?".En A Coruña, más de un centenar de personas se han concentrado ante los juzgados de la calle Monforte paraEl secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha trasladado el, pero especialmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala este tipo de despidos y que ha calificado de "inhumana", según informa Europa Press., ha recalcado durante su participación en la protesta en A Coruña, en la que los asistentes han coreado proclamas como "Hay que derogar la reforma laboral" o "Trabajo sin salud es esclavitud"."Queremos que los señores del Tribunal Costitucional sepan que, ha expuesto el secretario general de UGT, quien ha recalcado que iniciarán "un proceso jurídico que permita que esta sentencia no se consolide desde el punto de vista de la jurisprudencia".Mientras, ha pedido al nuevo Gobierno que en el primer Consejo de Ministros "derogue" el artículo que permite este tipo de despidos. "Parecería razonable que empezase bien su camino, desmontando la parte más cruel de la reforma laboral. Queremos que esta legislatura transcurra, ha apostillado.Por su parte, el secretario xeral de CCOO de Galicia, Ramón Sarmiento –que ha participado en la protesta junto al máximo dirigente de UGT en Galicia, José Antonio Gómez–, ha incidido en los despidos realizados hasta la fecha. "Es necesario un cambio normativa urgente", ha recalcado al situar los mismos "en una arquitectura de la política deAl respecto, se ha mostrado confiado en un "entendimiento de la fuerzas de izquierda" para la conformación de un nuevo Gobierno que permita iniciar una nueva legislatura "que tenga entre sus prioridadesque padecemos desde hace 10 años", ha recalcado.