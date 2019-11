Casado no aclara si el PP prestará diputados a Vox para la Mesa del Congreso

Publicada el 28/11/2019 a las 13:48 Actualizada el 28/11/2019 a las 14:08

Acatamiento de la Constitución

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se resiste a aclarar si su formación tiene en mente llegar a un pacto con Vox para que la formación de extrema derecha se garantice asientos en la Mesa del Congreso de los Diputados. El órgano de gobierno de la Cámara se constituye el próximo 3 de diciembre y, hasta la fecha, lo único que ha confirmado el partido conservador es que no va a participar en la estrategia de los socialistas deAsí se lo trasladó personalmente este martes el secretario general del PP,, a la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, en reunión mantenida en las dependencias del Congreso Este jueves, Casado no quiso ir mucho más allá de que ellos no practican cordones sanitarios. Que eso es algo que años haciendo el PSOE con ellos."Lo que he dicho es que no vamos a tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox. A mi lo me gustaría es que las preguntas fueran si el PSOE va a tejer cordones sanitarios con ERC, con Bildu o con JxCAT", mantuvo en declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja, adonde acudió para acreditarse como parlamentario de la"El cordón sanitario, frente a aquellos que intentan blanquear el terrorismo y aquellos queinsistió.Por otra parte, exigió a la presidenta del Congreso , la socialista, que pida a los diputados electos que no se salten el reglamento en las fórmulas de acatamiento de la Constitución.La sugerencia de los conservadores es que envíe una carta a los parlamentarios electos para informarles de cuáles son las fórmulas que pueden utilizar para adquirir la condición plena de diputado que contempla el Reglamento. Pretende que no se repitan las distintas 'coletillas' utilizadas por algunos parlamentarios al inicio de la