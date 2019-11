El Colegio de Arquitectos archiva la denuncia contra Monasterio porque cuando firmó proyectos sin estar titulada no estaba aún colegiada

Publicada el 28/11/2019 a las 18:24 Actualizada el 28/11/2019 a las 19:04

La comisión deontológica del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM)formulada por el grupo municipal de Más Madrid para que se investigaranen el caso de reformas acometidas por el estudio de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio , en diversos proyectos acometidos entre los años 2000 y 2007 cuando no tenía aún el título oficial. En una resolución fechada el 22 de noviembre, adelantada por el diario El País y a la que ha tenido acceso Europa Press, el órgano disciplinario colegial acuerda el archivo de Monasterio y considera que las actuaciones aludidas en la queja, sin perjuicio de "reproche" que "en su caso y de ser acreditados, merecieran en otros ámbitos".Concretamente, la comisión detalla al edil José Manuel Calvo –que registró el escrito al ser colegiado por el COAM–, al igual que Monasterio, que "se tratan de actos ejecutados precisamente por quien, por lo que la competencia para su conocimientodel citado órgano deontológico, en atención a lo descrito en la ley reguladora de los colegios profesionales.En esa normativa se "restringe la competencia disciplinaria a las infracciones de deberes profesionales o normas éticas de conducta, materias a las que queda circunscrita la actuación de la comisión deontológica,"Todo ello sin perjuicio de la posibilidad del denunciante depara el ejercicio de acciones procedentes, conforme a la legislación ordinaria", expone la resolución del COAM para decretar el archivo.Cuando presentó la denuncia el pasado 7 de noviembre, Calvo señaló que se reservaba acudir a la vía judicial sobre este asunto en el caso de que "no solo se esté hablando de faltas e irregularidades administrativas sino deque tienen que determinar los tribunales"."El caso. Denunciamos la pasividad del Ayuntamiento, que debería comenzar una inspección de oficio de todas las reformas y las actuaciones que su despacho realizó", manifestó también entonces la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre.Más Madrid recurrirá el archivo de la queja y las elevará ante el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (CESCAE) ante lade la entidad madrileña, ha avanzado el edil a Europa Press.Más Madrid recurrirá durante el mes de plazo que tienen porque lo entienden como un, como el de Aparejadores, "que también ha detectado una irregularidad", y el de Ingenieros, porque "parece ser que el hermano de Rocío Monasterio es el que visaba determinados proyectos en función de su título de ingeniero industrial". "Puede que el Colegio de Ingenieros tengan algo que decir", ha apostillado."Parece que elde unos hechos presuntos que parecen muy grave y que afectan al conjunto de la profesión", ha declarado Calvo, después de recordar que Monasterio los ejecutó en Madrid "de manera irregular presuntamente y después se ha colegiado una vez que terminó la carrera en el Colegio de Arquitectos de Madrid, por lo que parece que ese colegio tendría que decir algo al respecto".La decisión del COAM "sienta un, que un estudiante de arquitectura durante diez años pueda ejercer sin la capacitación necesaria y que eso no tenga consecuencias"."Hay que imaginarse esta situación en el caso del Colegio de Médicos, que un estudiante de Medicina que estuviera ejerciendo durante diez años sin tener el título ni el MIR. ¿Es imaginable que el Colegio de Médicos escurriera el bulto, dijera que no hay caso y archivara una posible denuncia? Creo que sería impensable,", ha planteado el edil de Más Madrid.José Manuel Calvo ha expuesto que "se han podido poner en, que están en alquiler. Es un hecho muy grave donde se han podido cometer presuntamente distintas faltas deontológicas". Cree que el COAM "se debería haber mojado".Recomendaciones de COAMPrecisamente, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ha lanzado una serie de consideraciones generales en relación a la polémica que rodea las actuaciones del estudio de Monasterio, y ha remarcado que la titulación oficial de Grado y Máster es "requisito indispensable" para ejercer la profesión y la colegiación es "exigencia para intervenciones en edificios cuando se acometen cambios de usos".Por otro lado, ha manifestado que los proyectos de arquitectura deben estar visados por un colegio de arquitectos que deben controlar la verificación y habilitación profesional del "técnico firmante y sobre la corrección e integridad formal del documento".Así lo ha indicado en un escrito conjunto con el Consejo Superior de Arquitectos de España (CSCAE) en relación a la polémica generada por las informaciones publicadas en el diario 'El País' que cuestionaba varios proyectos de reforma del estudio de Monasterio, al asegurar que los había firmado sin disponer del título ni estar colegiado. También apuntaba a irregularidades en la reforma de un loft propiedad del presentador Arturo Valls en el barrio de Lavapíes.Además, el Ayuntamiento de Madrid analiza el expediente de ejecución de obras de reforma del loft de Valls y ha enviado al documentación a los servicios jurídicos, que emitirán un informe en breve."Ante las informaciones aparecidas en medios de comunicación y sus consecuencias tanto en la opinión pública como en el colectivo de arquitectos que ejerce su profesión de forma responsable, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) rechazamos cualquier comportamiento reprobable, en el caso de que se hubiese producido, y subrayamos que nuestro trabajo y el de todos los colegios de arquitectos del país promueve y garantiza las actuaciones profesionales adecuadas para preservar el interés general de la ciudadanía", apuntan ambas entidades.