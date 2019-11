El portavoz de Podemos llama "guapa" a una concejala en el pleno de Zaragoza y se niega a rectificar

Publicada el 28/11/2019 a las 09:13 Actualizada el 28/11/2019 a las 09:40

Es intolerable lo que ha sucedido hoy en el pleno de Zaragoza Que el portavoz de Podemos se dirija a una concejala llamándola despectivamente "guapa"... ➡ Y encima tenemos que aguantar que intente darnos lecciones sobre machismo pic.twitter.com/uQqnjEsCaA — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) 27 de noviembre de 2019

"Muy grave"

Ejemplo

Los grupos municipales que forman el Gobierno municipal, PP y Ciudadanos, presentarán una moción conjunta que ya se debatió en 2016 en rechazo a "toda forma de machismo, ya sea de palabra u obra", después de que en el pleno de este miércoles, mientras le rebatía sus argumentos en un debate económico.Además, Rivarés, al negarse a rectificar,, Jorge Azcón, quien le ha retirado la palabra.La consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior, María Navarro, (PP) junto a la vicealcaldesa, Sara Fernández, (Cs) han comparecido en rueda de prensa para explicarEn el texto, además de rechazar el machismo, se defiende la idea de que la Casa Consistorial es un ", de respeto y libertad de opiniónque ocupan un cargo público".El segundo epígrafe se puede leer: "Rechazamos lo ocurrido en la sesión plenaria del miércoles, 27 de noviembre, entendiendo que, expresamos nuestra voluntad de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir".El contenido de la moción que se someterá a debate, cuando desde el público, varios trabajadores de las contratas municipales, profirieron insultos a varias concejalas con exabruptos como "zorra", "guarra" o "ramera".La vicealcaldesa, Sara Navarro, ha justificado la presentación de esta moción al entender quecuando Rivarés "ha proferido el grito de guapa refiriéndose de forma despectiva" a la consejera municipal María Navarro.Ha relatado que el alcalde le ha pedido a Rivarés que, pero "se ha negado varias veces" por lo que desde el PP y Cs han considerado que "esa actitud no se puede permitir en el salón de plenos".Sara Fernández ha considerado que el machismo se tiene que atacar por "todos los frentes" y ha confiado en que"Esperamos que se apoye la moción porque es un tema en el que todos tenemos que estar de acuerdo porque representamos a todos los zaragozanos y. No vamos a admitir ni una sola actitud ni declaración machista en este pleno", ha señalado Fernández.Por su parte, María Navarro, se ha decantado por la "erradicación absoluta del machismo venga de quien venga y a cualquier persona". Ha dejado claro quey ha enfatizado: "ya está bien porque, además, esto viene de quien viene, de Rivarés, quien es el portavoz de Podemos".A su parecer, el momento actual es "más grave" que el de 2016 porque, la otra vez vinieron del público.Navarro ha lamentado que Rivarés no solo no haya rectificado, sino que. "Eso denota cómo es esa persona", ha apostillado.A su parecer, Rivarés haceque ha asegurado no compartir. "Creo que lo sucedido hoy, tras darle oportunidad de rectificar, no ha querido, y demuestra cómo es y cómo se contradice". "La coherencia y el ejemplo en política es importante y ante un desliz, cuando le dan la oportunidad de rectificar, él se reafirma".