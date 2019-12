Congelación de óvulos: "una vía futura" para las mujeres con endometriosis que quieren quedarse embarazadas

Publicada el 02/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/11/2019 a las 20:00

Técnica "relativamente nueva"

¿Hay cobertura en la Seguridad Social?

info Libre

La endometriosis es una enfermedad que padecenen todo el mundo. 176 millones. Dos millones en España. Sin embargo, se trata de una afección aún: no se saben sus causas ni tampoco tiene aún un tratamiento específico.Según señala en un manifiesto la organización Esendo , que agrupa a pacientes con esta afección, “la endometriosis es una[de larga duración y de progresión lenta]” en la que el tejido endometrial —ubicado en el útero y que se desprende con las menstruaciones en forma de sangrado— se implanta y, ubicándose normalmente en ovarios y recto, pero pudiéndose implantar también en la vejiga, la zona abdominal e, incluso, los pulmones o el cerebro.Suspueden variar mucho de unas pacientes a otras, pero el más común es el del. Otra de sus consecuencias se manifiesta en la: se estima quede las pacientes no pueden tener hijos debido a que la enfermedad puede deteriorar los ovarios o las trompas de Falopio.Es en este punto donde radica la importancia de un, revelado por el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) , que demuestra que la técnica de congelación de ovocitos conocida como vitrificación alcanza una tasa de recién nacidos en pacientes de endometriosis no operadas [una de las medidas que se toman frente a la enfermedad es la de la cirugía] del, frente a un 50% en mujeres no operadas.Los resultados, que analizan una muestra de, “abrenpara todas las pacientes afectadas por endometriosis”, según señala el estudio, llevado a cabo por los doctoresPero, ¿por qué tratándose de una enfermedad tan común no se han hecho antes estudios de estas características? Para García-Velasco, director de IVI Madrid, se debe a varias causas. La primera de ellas es que “la vitrificación es una”. “Cuando tú tienes una endometriosis y te tienes que operar a veces te quitan el ovario o te lo dejan tan tocado que es difícil que funcione. Esa es una cosa que se empieza a ver desde el 2000-2005. A partir de 2006-2007 aparece la vitrificación y es cuando pensamos que a lo mejor lo que hay que hacer esy, una vez congelados, ya pasar a la cirugía”, añade.Se trata, según el médico, de un procedimiento que tan solo se les plantearía a las pacientes. “Cuando ya tienes que operar a esta mujer y antes de la cirugía le ofreces una”, señala.La técnica de vitrificación se realiza en su mayoría enen las que el coste corre a cargo de las pacientes, aunque, según ha informado la asociación de endometriosis ENDOMadrid la preservación de la fertilidad"en pacientes con posible riesgo de pérdida de su capacidad reproductiva asociada a exposición a tratamientos gametotóxicos o a procesos patológicos con", que sería el caso de la endometriosis.Sin embargo, otro de los criterios para acceder a esta práctica desde la sanidad pública indica que"El problema es el tercer criterio", indica, miembro de la Comisión de Impulso de ENDOMadrid, ya que, añade, "las Comunidades Autónomas y los hospitales están creandopara reducir el número de mujeres que acceden a este servicio y son criterios diversos según cada comunidad autónoma".A María, una mujer con esta afección, la Seguridad Social le cubrió, según apunta ella, una vitrificación de ovocitos ya fecundados en el Hospital de Cruces del País Vasco. Después de que un primer intento saliera mal y de varias operaciones, la paciente se encuentra