Vox amenaza a PP y Cs con vetar los presupuestos de la Comunidad de Madrid al no ver cumplido el acuerdo de investidura

Publicada el 28/11/2019 a las 21:31 Actualizada el 28/11/2019 a las 21:43

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio , ha asegurado que su formación no ve cumplido ninguno de los puntos del acuerdo de investidura que aupó al Gobierno regional a la coalición formada por PP y Cs, para advertir de que ello será"Creemos que no hay motivos para celebrar los 100 primero días de Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha manifestado Monasterio en declaraciones remitidas a los medios de comunicación. Aparte, ha lanzado unahasta la fecha y ha recalcado que la labor realizada "no justifica la creación de cuatro nuevas consejerías, como han denunciado desde el primer día".La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, cumplen este jueves cien días al frente del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos asegurando que sonun Ejecutivo "unido" y reivindicando que la región esque ha visto el país desde la Transición.