Vox exhibe una esvástica en Les Corts y Ximo Puig los reprende: "El respeto a la historia debería hacerles bajar la cabeza"

Publicada el 28/11/2019 a las 13:32 Actualizada el 28/11/2019 a las 13:57

Xenofobia, racismo y ahora a exhibir esvásticas #FelizJeves

Incendian cada acto, cada Parlamento que pisan.

Vox incendia las Cortes Valencianas tras exhibir una esvástica nazi y un símbolo comunista pic.twitter.com/SoJG8XdhnT — Luis Romero (@orto1941) November 28, 2019

Interpelación por los ERE

"Frivolización" de los símbolos

"Ni unos ni otros"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que este miércoles casi le da "un síncope" al ver que, lo que le parece "terrible". "El respeto a la historia y a las personas que han muerto por la libertad debería hacerles bajar la cabeza", ha espetado a los diputados de esa formación.Puig se refería así a la instantánea quecuando realizaba, a última hora de la tarde, una interpelación a la consellera de Transparencia, Rosa Pérez, sobre memoria histórica. En esa fotografía aparecían. El presidente ha mostrado su respeto a "todos aquellos que dieron la vida por la libertad" y ha advertido de que no caminará "por la senda del odio que transitan" en Vox.Vox en su Twitter explica que "hoy (por ayer) condenábamos, como promulgó la UE,. La izquierda radical ha dicho que hacemos apología". Asimismo añade que el presidente de la cámara, Enric Morera, les había hecho quitar la imagen "por no contrariar a sus socios comunistas. Queda claro que no condenan el comunismo".Por su parte, Enric Morera, también por Twitter, explicaba quey acusaba a Vox de provocar "un escándalo en las Corts enseñando una esvástica".En la sesión de control de este jueves, la portavoz del partido liderado por Santiago Abascal, Ana Vega,y convocar elecciones tras la sentencia de los ERE y la investigación a su hermano Francis Puig por las ayudas públicas recibidas de la Generalitat. "No y no", ha respondido el 'president'.Vega ha insistido en que Puig debe dar explicaciones por lasen medios de comunicación, aunque ha apuntado que su actitud es "comprensible" en un partido como el PSOE, que históricamente se ha dedicado al "saqueo continuo a las instituciones y al ciudadano".Se ha remontado a la etapa de Juan Negrín, ha recordado casos como. "¿No les da vergüenza pertenecer a un partido con esta historia?", ha agregado, que "va camino de ser la organización criminal más longeva de toda Europa".Le ha pedido quey más aún cuando "en el Botànic no se soportan los unos a los otros". Vega ha apelado a Compromís y Unides Podem también: "Lo beligerantes que son con la corrupción de enfrente y lo bien que se tragan la de al lado".En su réplica, Puig ha afirmado: "No para de sorprenderme, con lo poco que les gustaban a ustedes las elecciones ahora quieren más. Si han estadoy ahora, ¿quieren más? Los valencianos decidieron en democracia".Además, ha afirmado que no iba a contestar "las mentiras permanentes que está diciendo", ha reiterado sobre el caso de su hermano que, "y si alguien ha hecho algo mal tendrá que asumir sus responsabilidades", y sobre los ERE ha indicado que es algo que pasó en Andalucía."Si yo tengo que asumir alguna responsabilidad por algo que ha pasado en Andalucía que ya se asumió por sus responsables en aquel momento,. No tiene ningún sentido", ha subrayado, preguntando también si ella iba a asumir responsabilidades por las declaraciones de Javier Ortega Smith o está de acuerdo.Del mismo modo, el síndic socialista, Manolo Mata, ha criticado queque "nos retrotaen a lo peor de la historia de la humanidad y de Europa" y ha considerado "vergonzoso" que ocurra en el parlamento valenciano.Al respecto, ha subrayado que el diputado David García "vulnera cualquier ley que hay en el Estado español, ya sea deportiva o administrativa, al exhibiry a la gente que era diferente, y eso no es un motivo de frivolización".Mata, que ha recordado que el entrenador del València CF en 1992, el holandés, paró un partido en el estadio de Mestalla para, ha advertido que es "un drama lo que estamos viviendo".Así, ha alertado de que estamos en "una época muy gris de la historia contemporánea en la que hay operaciones mundiales para que el fascismo regrese". "Y lo de ayer sobrepasó todos los límites", ha recalcado Mata, que ha recordado que España "no hace mucho vivió una dictadura y un régimen fascista y" cuando en Alemania "lo hubiera detenido".Mata cuestiona que el diputado hubiera tachado la cruz gamada sino quey, en cualquier caso, ha reprochado que quienes "se dedican a perseguir a los que se ponen un lazo amarillo o exijan que se detengan a quienes ponen una estrella en una bandera" exhiban un cruz gamada. "Es una barbaridad, pero me parece peor el discurso, que fue brutal", ha señalado.Por contra, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha acusado de querer "tergiversar constantemente" el mensaje de su formación porque ha aclarado que lo que pretendían con esta iniciativa de mostrar la esvástica y la hoz y el martillo comunistas "tachados" eraAsí, en declaraciones a los medios, ha explicado quey con este cartel lo que querían eran "reflejar" en el parlamento que "ni unos ni otros".Al respecto, ha señalado que ellos "no son historiadores" y, por tanto,. "Y evidentemente cada uno tiene que asumir la suya", ha apuntado.