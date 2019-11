Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia y Asturias, las comunidades que más gases de efecto invernadero emiten

Publicada el 29/11/2019 a las 13:19 Actualizada el 29/11/2019 a las 14:14

"Aumento acelerado" de las temperaturas en España

España, el país de la UE en el que más crecen las emisiones

El estudio "Emergencia Climática en España", elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad , refleja queson lasa la atmósfera desde 1990 hasta 2018, informa Europa Press.En emisiones per cápita, la investigación destaca que las comunidades autónomas que más emiten son Asturias, Castilla y León y Aragón. En cuanto a las comunidades que más han reducido sus emisiones, el estudio destaca a Asturias, Castilla y León y Galicia. En este contexto, el doctor en Ecología Fernando Prieto ha explicado queEn concreto, ha asegurado que cuando la población es más dispersa,. Por ello, Prieto ha destacado que uno de los retos "es rellenar" la España vaciada porque en esas zonas "se cubre con vehículos privados algunos servicios que ya no se cubren con transporte público".El objetivo del informe del Observatorio de la Sostenibilidad es ser referencia en el futuro mediante la actualización continua de la base de datos, a partir de ciencia ciudadana y mapas colaborativos verificados por científicos y técnicos independientes, con el fin de que "exista una rendición de cuentas".El estudio señala un; un incremento de la temperatura media en las capitales de provincia de prácticamente un grado en los últimos 30 años; que el verano se está alargando unos nueve días de media por década; o que la temperatura superficial del Mediterráneo aumenta a razón de 0,34 ºC por década desde principios de los años 80, según datos del CEAM.En la misma línea, destaca que se está produciendo un iestimado en 3,4 mm por año desde 1993 hasta 2017, según los registros proporcionados por el Servicio de Información Marítima de Copernicus. La investigación también revela que el, según el observatorio de Izaña, es de 1,9 ppm por año desde 1984; y que de los 52 glaciares que había en España en 1850 han desaparecido ya 33. Respecto a las emisiones deemitidas en España, el estudio asegura que descendieron en el año 2018 un 2,3%, pero que aumentaron desde el año 1990 más de un 15%.habiéndose elevado el PIB nacional en un 73%, mientras en la Unión Europea en el mismo periodo las emisiones cayeron un 22%, creciendo el PIB un 58%.Según el informe,, ya que en 27 años las emisiones se han incrementado en un 17,9%, mientras que en el conjunto de Europa se reducían en un 23,5%.Con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima (COP25) en Madrid, el Observatorio de la Sostenibilidad ha instado a, según las tasas recomendadas por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tanto en energía, transporte, ocupación del suelo y agricultura, "poniendo un precio alto al carbón".Durante la presentación del estudio, el exdirector general de la UNESCO , Federico Mayor Zaragoza, ha defendido que, para combatir la emergencia climática, "por una vez no tienen que ser los intereses económicos de unos cuantos, sino que". "Ha habido ya muchos intentos de persuadir a los gobernantes de que tienen que actuar, pero después no se ha llevado a la práctica. No se ha sabido dar soluciones concretas", ha lamentado Mayor Zaragoza. Sobre la COP25 de Madrid, el experto ha subrayado que hay que. "Hay que movilizar a las comunidades científicas y hacer que emotivamente la gente participe. La solución está en la democracia a escala mundial, un sistema donde estemos todos", ha sentenciado. Por otro lado, el exdirector general de la UNESCO ha criticado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por estar "alterando la viabilidad de La Tierra en muchos aspectos". ". Es intolerable", ha dicho.Por su parte, el investigador de Extinction Rebellion International Nicolás Eliadas ha defendido "proteger al Planeta para obtener soluciones naturales a los problemas causados por el hombre". "Queremos un sistema que no esté atado a intenciones económicas y partidistas.", ha comentado. En referencia a la COP25, ha. "Los líderes pueden huir de los disturbios sociales pero no de la emergencia climática. Esta COP representa una de las últimas oportunidades que tenemos para hacer algo", ha sentenciado.