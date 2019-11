JxCat acusa a Aragonès de "desleal" por no ver necesario que Torra esté en la mesa de negociación

Publicada el 29/11/2019 a las 11:37 Actualizada el 29/11/2019 a las 12:11

La portavoz de JxCat en el Congreso,y coordinador nacional de ERC Pere Aragonès , depor haber dicho queel presidente del Govern,con el Gobierno, informa Europa Press."Me parece muy feo, desleal y poco procedente en términos de lealtad institucional", ha afirmado en una entrevista en la Revista Mirall, y ha reivindicado quey, por tanto,En una entrevista en Ràdio 4 el miércoles, Aragonès afirmó que, en caso de que se constituya una mesa de negociación entre gobiernos,, porque dependerá del rango del representante que envíe el Ejecutivo central.Borràs ha, pero ha señalado que "es más incomprensible cuando es de alguien que forma parte del sistema de las instituciones catalanas", en referencia a Aragonès. "Ningún catalán debería desprestigiar la máxima institución. Quien tenga la tentación de hacerlo debería hacer una reflexión de lealtad a las instituciones propias", ha añadido.

Este mismo viernes en declaraciones a TV3, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha avisado de que la apuesta de ERC de negociar en solitario con el PSOE la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es "arriesgada" si no sirve para resolver el conflicto en Catalunya.



Ha sostenido que esta negociación, que comenzó el jueves con la primera reunión, "es una situación muy arriesgada, es una apuesta muy controvertida que pueda hacer ERC, sobre todo si lo hace en solitario". Además, ha advertido de que en el extranjero "no se entendería que hubiera un acuerdo para investir al presidente español si no es en clave de resolución del conflicto político".