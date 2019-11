Vox asegura que le corresponden dos puestos en la Mesa del Congreso y que no tiene "nada que negociar" con el PP

Publicada el 29/11/2019 a las 12:23 Actualizada el 29/11/2019 a las 12:45

PSOE y

ERC

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este viernes, que, por sus 52 escaños,y que, por tanto, no tiene "nada que negociar" con el PP ante las votaciones para la elección del órgano de gobierno de la Cámara, según informa Europa Press.Los miembros de la Mesa del Congreso, día en que se constituirá la nueva Cámara surgida de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. El PSOE y Unidas Podemos han promovido un veto a Vox en este órgano, al que el. "Es verdad que hay una alianza de todos contra Vox para intentar evitar que lo tradicional y lo normal se produzca.", ha comentado Espinosa de los Monteros en el Congreso donde ha acudido para participar en las Jornadas de Puertas Abiertas.De este modo, el dirigente de Vox dejaba entrever quey que se limitarán a votar a sus propios candidatos para intentar obtener los dos puestos que aritméticamente les corresponderían si no hubiera alianzas en su contra: "No tenemos nada que negociar, somos la tercera fuerza, tenemos 52 escaños y nos corresponderían una vicepresidencia y una secretaría", ha indicado.Respecto a las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, Espinosa de los Monteros ha destacado que ahoray con una "menor capacidad de negociación".Por eso, en opinión del dirigente de Vox,que tras las elecciones del 28 de abril por la "presencia de Podemos" en el futuro de Gobierno y el apoyo de los independentistas de Oriol Junqueras.