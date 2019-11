El 'pequeño Nicolás' afrontará varios juicios a partir de la primavera de 2020, por los que le piden 27 años de cárcel

Publicada el 30/11/2019 a las 13:21 Actualizada el 30/11/2019 a las 14:18

Latiene previsto comenzar a juzgar a partir de lalas piezas que Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás , tenía pendientes y que recientemente han sido enviadas a juicio, más la relativa al viaje a Ribadeo (Lugo) que se suspendió tras quedarse sin defensa, informa Europa Press. Por todas ellas, se enfrenta a más depor delitos de, entre otras.La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, dictó sendos autos este lunes con los que sentaba en el banquillo al pequeño Nicoláspara estafar a un empresario y por, otro lado, porde la base de datos policiales.Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, anteriormente la magistrada también remitió a la Audiencia Provincial de Madrid la pieza sobre la(DNI) para que un amigo, al que supuestamente pagó 6.000 euros,Las fuentes consultadas han apuntado que este caso ha recaído en la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid, quien aún no ha señalado la fecha de juicio, pero que prevé hacerlo para. Una fecha que será cercana a la de la vista oral sobre los hechos que tuvieron lugar en 2014 cuando simuló ser un enlace del Gobierno y de la Casa Real para engañar a un empresario durante una reunión en el puerto deportivo de Ribadeo.Este juicio, en el que Fiscalía pide, se suspendió el pasado mes de mayo porque Gómez Iglesias se quedó sin defensa después de que su abogada renunciara por "presiones y coacciones" recibidas hacia ella y su familia. Previsiblemente la nueva fecha de celebración no será antes del próximo mes de marzo.En cuanto a la, el Ministerio Público solicita otrospara el pequeño Nicolás, además de una multa de 36.000 euros, por conseguir este documento oficial con la fotografía de un amigo para que éste pudiera suplantarle en la prueba de selectividad de 2012. Para que el engaño fuera efectivo, Gómez Iglesias informó a sus compañeros de clase que se presentaban al mismo examen a través de Whatsapp de toda la trama de suplantación para no levantar ningún tipo de sospechas e incluso envió fotos de su amigo para que le reconociesen y "lo integrasen en el grupo". También tuvo como, que le puso al tanto del profesor que iba a acompañar a los alumnos al examen, a cambio de la promesa de conseguir trabajo a sus hijas y a la pareja de una de ellas.Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid también tendrá que poner fecha para juzgarle por elque cometió en 2014 contra el empresario Javier Martínez de la Hidalga, ante quien se presentó como un asesor de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría paraque esta persona tenía en Toledo.Por estos hechos, se enfrenta aque piden para él la Fiscalía y la Abogacía del Estado por los delitos continuados deen concurso con uno de estafa.La otra vista oral pendiente es por. Según el auto de procesamiento, el pequeño Nicolás, ayudado por varios policías, "accedieron en varias ocasiones (desde julio de 2013 hasta octubre de 2014, cuando fue detenido) aperteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales".El modus operandi "siempre fue el mismo", señala la resolución, pues Gómez Iglesias "facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación (...) Acto seguido, éstos, aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a extraer de dichas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás a cambio de promesas y remuneraciones económicas".La Fiscalía pide para el pequeño Nicolás, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.En cuanto a otros casos, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó enen varios medios de comunicación por acusar al organismo de pinchar su teléfono ilegalmente. En este caso, la defensa del pequeño Nicolás alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.Una última pieza que también está a la espera de ser juzgada es la relativa asobre la investigación que había en curso sobre el pequeño Nicolás. Por ello responderá el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo , su mujer, Gema Alcalá; y el periodista Carlos Mier, que afrontan de tres a siete años y dos meses de prisión. En esta ocasión, Gómez Iglesias no se sentará en el banquillo de los acusados pues quedó fuera de la causa por falta de pruebas contra él.