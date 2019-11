Publicada el 30/11/2019 a las 17:34 Actualizada el 30/11/2019 a las 18:10

.@FeijooGalicia di que non hai maior desprezo cara a xente nova que pretender controlala e trasladar a falsa premisa de que é monolítica: "Nós respectamos o pensamento, o voto, as inquedanzas e a forma de pensar de todas as mozas e mozos". pic.twitter.com/hmodbm2Xot — PP de Galicia (@ppdegalicia) 30 de noviembre de 2019

El 15M "aliados" del PSOE

Jóvenes "identificados" con el PP

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo , ha cargado contra un PSOE que, porque, y acto seguido ha manifestado: ". Porque, si alguna vez así fuera, yo tendría que pedir la baja del PP", informa Europa Press.El líder gallego ha participado este sábado en el, un acto celebrado en la Casa das Asociacións de Santiago de Compostela. Desde allí, se ha dirigido a cientos de jóvenes nuevos integrantes de la organización para pedirles quedel espectro político.En este sentido, Feijóo ha criticado que el "discurso oficial de la izquierda" consiste en "bombardear en redes sociales que la juventud del PP no existe". "Esos partidos dicen que toda la gente joven piensa lo mismo, que tienen las mismas inquietudes, las mismas preferencias y el mismo discurso", ha añadido. Frente a esa "falsa premisa de que toda la juventud es monolítica", el presidente de los populares gallegos ha dicho sentirse "orgulloso" de "la juventud libre, la juventud que piensa por sí misma, la juventud rebelde". "Solo os pido una cosa: no os dejéis llevar por aquellos que pretenden silenciaros", ha pedido.Asimismo, Feijóo ha afeado a los socialistas susy ha recordado que el Gobierno de Zapatero, que terminó en el 2011, provocó "la situación más crítica para la juventud gallega y española del siglo XXI". Así, ha explicado que–de la que surgió la formación de Pablo Iglesias–"Y ahora resulta que ese movimiento del 15M, de los indignados, son los que quieren gobernar con el PSOE. (...) Aquellos que salían a la calle y aquellos que acampaban en la Puerta del Sol son aquellos que querían tumbar al Partido Socialista que estaba en el Gobierno. Y ahora resulta que son sus aliados. Le tomaron el pelo a la sociedad", ha denunciado Feijóo.Enfrente, el líder del PPdeG ha asegurado que, pero ha matizado: "Probablemente perdimos de vista cosas importantes como trasladarle a los jóvenes que lo que íbamos a hacer era que iban a tener un horizonte un poco más despejado".Con este panorama político, ha aseverado que ahora el PSOE pierde "todas esas referencias" socialistas que "universalizaron los servicios públicos" y que "lucharon contra la dictadura" en décadas pasadas. Sobre estas personas, que ha confesado "respetar y admirar",contra Pedro Sánchez y sus negociaciones para gobernar.Feijóo también ha aprovechado para, a menos de un año para las elecciones autonómicas, censurar que, por lo que se ha preguntado cómo puede "representar a una juventud ilusionada e innovadora" de esta forma. "El BNG lleva diciendo lo mismo desde que asistíamos al instituto y a la Primaria. Son más antiguos que ningún partido en Galicia nunca", ha apostillado.En este acto en el que los protagonistas han sido los nuevos militantes y simpatizantes de, el presidente de la organización juvenil a nivel estatal, el gallego Diego Gago, ha celebrado que se sumen al proyecto "muchísimos chicos y chicas que se sienten identificados" con el PP. "Somos la única organización política juvenil capaz de meter aquí apara hablar de política y de futuro un sábado por la mañana", ha bromeado.Por su parte, el presidente de Novas Xeracións, Adrián Pardo, ha aconsejado a sus nuevos compañeros de organización que "disfruten" su juventud., ha continuado.Además,"Tenemos que seguir siendo esa generación rebelde que no se deja intimidar por una izquierda populista que piensa que por ser jóvenes nos tienen que decir qué pensar. Esa generación rebelde que no cae en las mentiras de la extrema derecha, porque somos una generación concienciada con la libertad individual, con la igualdad, con respecto a todos independientemente de creencia religiosa, de sexo, de raza o de preferencia sexual", ha esgrimido.