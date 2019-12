Borràs: "No estamos hablando de tener más autonomía, la situación es más grave"

Publicada el 01/12/2019 a las 13:29 Actualizada el 01/12/2019 a las 14:08

Candidata a la Generalitat

La portavoz de JxCat en el Congreso,, ha asegurado que hay un retroceso de derechos humanos que afecta a algunas personas en primera persona y ha añadido:, al ser preguntada por una posible oferta de ampliar el Estatut en las negociaciones con el PSOE para la investidura, informa Europa Press.En una entrevista este domingo en Rac1 recogida por Europa Press, la portavoz ha afirmado que y que forma parte de la cortesía parlamentaria.Borràs ha sostenido que no prejuzgará de entrada las negociaciones con los socialistas, pero ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que Quim Torra , lo que ha calificado de "inaudito" e irresponsable.Ha reclamado que haya uny ha asegurado que Sánchez "está en una situación de muchísima debilidad interna. No quiere tener nada que ver con los independentistas".Borràs ha recordado que, y ha insistido en que JxCat cree quePreguntada por si será candidata a la Presidencia de la Generalitat en unas futuras elecciones autonómicas,"y lo será hasta que pueda serlo". "Es un futurible que no quiero imaginar", ha subrayado al ser repreguntada por su posible candidatura, y ha destacado que cuando llegue el momento de unas elecciones JxCat trabajará con Puigdemont para hacer una lista más competitiva, en sus palabras.