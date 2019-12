Más de 150 ONG piden a los países desarrollados que dejen de "bloquear" la financiación en desastres climáticos

Publicada el 01/12/2019 a las 12:39 Actualizada el 01/12/2019 a las 12:40

Más de 150 ONG han pedido a los países desarrollados que, según han informado Alianza por la Solidaridad y Action Aid y recoge Europa Press.Con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP25) , que arranca este lunes en Madrid, más de 150 organizaciones sociales de todo el mundo, junto a las activistas climáticas como la norteamericanao la filipina, han escrito a los ministros de medio ambiente exigiendo un fondo que se utilice para apoyar a las comunidades que ya están siendo afectadas por desastres causados por la crisis climática y no tienen recursos para superar la destrucción que suponen.Precisamente, este domingo, en el marco de la COP25, habrá un encuentro entre gobiernos paraque se destine a la devastación provocada por desastres climáticos, como son las inundaciones, las sequías o el aumento del nivel del mar.Las organizaciones aseguran que los países desarrollados, los "más responsables" de la crisis climática, han pasado años "bloqueando" los progresos para crear estos fondos, que, así como un "alivio" de la deuda para los países del Sur Global más afectados por el aumento de las temperaturas mundiales, el llamado Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM, por sus siglas en inglés).En este contexto, el responsable de Cambio Climático para ActionAid Internacional, Harjeet Singh, ha subrayado que, durante seis años,de apoyo financiero "para reparar las pérdidas y daños causados por desastres climáticos". "Sus gobiernos incluso se han negado a establecer un grupo de trabajo para debatir sobre este tema y, mientras tanto, la crisis climática ha estado causando muerte, desesperación y desplazamiento en el sur global. Es una intimidación a los países más afectados por el cambio climático por parte de quienes han extraído y explotado los combustibles fósiles que debe terminar ya", ha sentenciado Singh.En la carta, las organizaciones firmantes han pedido, incluida la condonación de la deuda, para los países en desarrollo que experimentan tales desastres. "Sin financiación para ayudar a los países a hacer frente a las pérdidas y daños inducidos por el clima, las partes más vulnerables del mundo se hundirán más profundamente en la deuda y la pobreza cada vez que se vean afectados por desastres climáticos que no causaron", dice el documento.Para más de 150 organizaciones firmantes, el Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia (WIM), que se revisará desde el domingo en la COP25, seis años después de su aprobación ha "fracasado" en su objetivo principal:Sin embargo, el informe dado a conocer con objeto de la Cumbre del Clima señala, según las ONG, que sóloPara la directora de Alianza por la Solidaridad-Action Aid en España, Ana Alcalde, la COP25 "no puede desaprovechar la oportunidad de crearcon recursos suficientes porque los impactos climáticos son una realidad ya". En la misma línea, ha destacado que la ayuda de cooperación internacional "no puede paliar con fondos escasos los daños". "Deben serpor una cuestión de justicia climática", ha dicho.Además, Action Aid y Alianza por la Solidaridad han exigido, dado que, a su juicio, "son una salida de recursos económicos fundamentales para poder recuperarse de una crisis causada por un fenómeno climático extremo".