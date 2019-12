Ayuso critica que se busquen alianzas con "reaccionarios" nacionalistas y sostiene que la fragmentación "sería suicida"

Publicada el 02/12/2019 a las 11:46 Actualizada el 02/12/2019 a las 12:25

Reivindica la historia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que "partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos" y ha sostenido que la fragmentación del país "sería suicida".En su discurso, en el acto de celebración del Día de la Constitución, que tiene lugar tradicionalmente con antelación al 6 de diciembre en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la dirigente regional ha asegurado que nunca en la historia se ha vivido "" como en los últimos cuarenta años".A su parecer, "los políticos de la Transición lograron con la elaboración del texto constitucional", por lo que le resulta "resulta triste y lamentable contemplar cómo hoy algunos recién llegados a la política quieren"."Algunos están en contra de la Constitución en nombre de, los nacionalismos étnicos y supremacistas. Esos nacionalismos que han provocado las peores guerras mundiales de la Humanidad", ha remarcado.La jefa del Ejecutivo autonómico ha criticado que estas formaciones, "en nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico", quieran "". En este punto, ha incidido en que jamás ha encontrado "un solo proyecto que separando a las personas haya ido a mejor".Ayuso ha hecho hincapié en que "" por lo que ella siempre va a trabajar por esto, algo que "es inevitable y necesario para el futuro de todos". Así, ha incidido en que hoy no es un día para los reproches sin paray todo lo que representa para la Historia.Precisamente en su intervención, Ayuso también haasí como la del 2 de mayo de 1808, momento en el que "los españoles, abandonados por sus reyes y sus élites, y sin necesidad de tener un líder,contra el ejército de Napoleón"."Lo que Napoleón no había calibrado cuando proyectó la invasión de España, es que existía la Nación Española. Esto quiere decir que, en lo más íntimo de su ser,por compartir la misma historia, los mismos valores y las mismas ilusiones", ha manifestado.En este sentido, Ayuso ha enfatizado que "los acontecimientos demostraron que una nación no es una ley ni una bandera". "Una nación es algo muy anterior a sus símbolos y a sus leyes. La nación que aquel día se movilizó con una voluntad única era unay creando de forma callada unos vínculos de acero entre todos los españoles que aquel día sorprendieron al mundo", ha apostillado la presidenta."Aquella manifestación heroica de la Nación Española", según la presidenta madrileña, "la recogieron los representantes de los españoles en las Cortes de Cádiz para elaborar". Así, ha incidido en que desde entonces, la historia de la construcción de la libertad en España no ha sido nada fácil porque, a su juicio, "muchos de estos textos se redactaron en nombre de unos españoles contra otros"."Hasta que en 1978 los representantes de todos los españoles,, liberales e intervencionistas, centralistas y regionalistas, decidieron que ya estaba bien de fracasos. Decidieron que tenían la oportunidad y la responsabilidad históricas de cerrar ese ciclo de enfrentamientos civiles. Que era la hora de elaborar una Constitución para todos, pero de verdad", ha relatado.En este punto, Ayuso ha defendido que este lunes, con esta celebración, "es un día paraque llevaron a cabo, y, a ser posible, tomarlos como modelos de generosidad, inteligencia y patriotismo"."Es un día para renovar nuestro compromiso con la defensa de, que nos defiende a todos y que nos permite vivir con la dignidad de saber que con la Constitución de 1978 podemos estar seguros de que España es una gran Nación.entre ciudadanos libres e iguales", ha dicho, para concluir con un "viva la Constitución, viva el Rey y viva España".