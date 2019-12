Publicada el 02/12/2019 a las 18:08 Actualizada el 02/12/2019 a las 18:42

El nombramiento

El ascenso de la hermana del presidente andaluz llega a la Fiscalía de Málaga. El Ministerio Público ha iniciado unas diligencias para investigar el procedimiento empleado para el nombramiento como directora interina en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga deAsí lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han indicado que estas diligencias, denominadas preprocesales, se han abierto a raíz de laEsperanza Utrera, la candidata que obtuvo mayor puntuación en el proceso y a pesar de ello no logró la plaza, ha asegurado a este periódico que ella ha presentado una denuncia ante la Fiscalía.La denunciante considera que el procedimiento utilizado para dicho nombramiento se realizó al margen de la previsión legal y que ello se debió a que concurría la hermana del presidente del Gobierno andaluz, informa Europa Press. Al ser en este caso unasse trata de verificar los hechos y si tienen relevancia penal o no la tienen.Moreno ha defendido que el procedimiento fue "absolutamente limpio y normal". "Nunca me he entrometido ni he hecho injerencias en la Inspección Educativa; jamás he intervenido en nada y pido que sean respetuosos con el resto de aspirantes. Perseguir a una funcionaria por ser quien es le hace un flaco favor a toda la función pública", señaló.Asimismo, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en sede parlamentaria, indicó que a Dolores Moreno se le ha nombrado para un puesto de dirección en funciones y que en este proceso, agregando que "lo habrá en el procedimiento ordinario que tendrá lugar este curso". Además, negó que se hubiera hecho este nombramiento –hasta el 30 de junio de 2020– "de forma arbitraria".Tras la jubilación del anterior director, Dolores Moreno, hermana del presidente andaluz, Juanma Moreno, se convirtió el 14 de junio de este año enpese a obtener la segunda puntuación en el proceso de selección abierto. La primera, Esperanza Utrera, obtuvo 49,5 puntos de 50 posibles. Moreno se quedó en 38,2 puntos. No obstante, fue nombrada directora por la Junta tras la elaboración por parte de la Inspección de Educación deLa convocatoria extraordinaria para acreditar méritos –como ha insistido en aclarar el Gobierno andaluz– no era obligatoria ni vinculante. En rigor legal la decisión del nombramiento del director o directora provisional corresponde al delegado o delegada de Educación, en este caso Mercedes García Paine (Cs), de forma discrecional. Dicho de otro modo, la delegada podría haber nombrado a dedo directora provisional a Moreno, catedrática y funcionaria que cumplía todos los requisitos, a la espera de que saliera la plaza definitiva, cuando ya sí tiene que haber un concurso. Pero no lo hizo. En lugar de eso, el inspector recibió el encargo de abrirde selección en el que la candidata con más méritos fue Esperanza Utrera.A pesar de quedar primera, la inspección desaconsejó oficialmente el nombramiento de Utrera por unos supuestos antecedentes negativos como directora provisional del centro entre 2004 y 2005.Tanto Utrera como Mónica Romero, otra candidata que también denuncia malas prácticas en el proceso, han sostenido que todo ha ocurrido por un intento de evitar una apariencia de dedazo que salió mal, por lo que se improvisó una justificación a posteriori. La Junta niega cualquier arbitrariedad. Un exdirector del conservatorio ha contradicho la versión oficial de la Junta de Andalucía, negando que él desaconsejera el nombramiento de Utrera , como publicó