El Gobierno vende como nuevos en la cumbre del clima los compromisos de reducción de emisiones que ya asumió en marzo

Publicada el 02/12/2019 a las 18:15 Actualizada el 02/12/2019 a las 18:33

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ofreció este lunes por la tarde una rueda de prensa en Ifema junto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para hacer balance de la primera jornada de cumbre del clima en Madrid. El líder del Ejecutivoy cifró en un 20% el recorte de emisiones que el país pretende hacer con límite en 2030 con respecto a los niveles de 1990, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Además, "como muestra de compromiso", el Gobierno prometió aumentar su contribución financiera al Fondo Verde por el Clima, el mecanismo ideado para que los países desarrollados financien parte de la acción climática de los más pobres.Sin embargo, dichos objetivos ya estabanSe trata de un documento público que debía mandarse a la Comisión Europea para que el Ejecutivo comunitario comprobara que los esfuerzos de cada país miembro eran coherentes con las metas de la UE en su conjunto. La meta del 20% de recorte con respecto a los niveles de 1990 es, efectivamente y como ha vuelto a recordar el presidente, más ambiciosa que las exigencias de Europa para España, pero ya había sido anunciada , al igual que la promesa de alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo. El líder del EjecutivoCon respecto a la contribución al Fondo Verde por el Clima, Pedro Sánchez comentó que la aumentaría, pero no puso una cifra sobre la mesa. Formuló la misma promesa en la cumbre de acción climática de Nueva York , celebrada en septiembre de 2019.El presidente del Gobierno en funciones se congratuló por el éxito de esta primera jornada de Conferencia de las Partes, donde ha ejercido de anfitrión y también de líder, encabezando la mesa de jefes de Estado que se ha celebrado este lunes por la tarde. "España fue consciente de que la acción sobre el clima no podía esperar, no podía caer en el olvido ni tampoco en el fracaso. Con esta decisión, España ha querido apoyar algo bien sencillo: el multilateralismo y la agenda del clima", afirmó.Tanto Sánchez como Guterres, en sus respectivas intervenciones, quisieron poner el foco no tanto en los detalles técnicos que faltan por pulir (el artículo 6 del Acuerdo de París, como se explica en este artículo ) sino en que se trata de la cumbre del clima de la "acción":Desgraciadamente, hay grandes actores internacionales que no permiten actuar", lamentó el presidente en funciones.Por su parte, el secretario general de la ONU felicitó a España por su "admirable hospitalidad". El hecho de que, por ahora, la cooperación internacional haya sido "impecable" crea un clima "esencial para el éxito de la cumbre", a juicio de Guterres. "", declaró. El ex primer ministro de Portugal felicitó a España por su "ejemplo" a la hora de mejorar sus compromisos: desconoce, o ignora, que son los mismos compromisos ya presentados por el Gobierno de España, parte de un anteproyecto de Ley de Cambio Climático en un cajón del Congreso por el bloqueo político.