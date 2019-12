Vox pretende reprobar a una policía especializada en violencia machista que dijo que hablar de "denuncias falsas" es propio de "maltratadores" e "ignorantes"

Publicada el 03/12/2019 a las 18:51 Actualizada el 03/12/2019 a las 20:30

COMUNICADO DE DIFUSIÓN



⏳En tanto esperamos a que el Jefe Superior de Ceuta se pronuncie sobre la acusación directa a una subinspectora de su demarcación realizada por un partido político, emitimos este comunicado y reiteramos nuestro apoyo a la compañera injustamente señalada pic.twitter.com/bN97KVfUGH — ARP (@ARPolicias) December 3, 2019

La delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Ceuta,, concedió una entrevista el fin de semana al diario localque no ha sentado nada bien al partido ultraderechista Vox, el cual ha pedido su. "Yo sigo pensando que ese discurso de denuncias falsasporque quiere justificarse y decir que se le ha denunciado falsamente, y otras personas que lo puedan utilizar lo hacen", aseguró la policía en esa entrevista. A lo que Vox se ha dado por aludido.El partido que lidera Santiago Abascal ha solicitado, según informa Ceutaldia , "una" y pide que la policía sea reprobada por el jefe superior del CNP.Ana Moya, según señala El pueblo de Ceuta, ha dedicado casi toda su carrera profesional acomo policía desde hace casi dos décadas. En la entrevista concedida a este diario, Moya también declara que la afirmación de que "existen muchas denuncias falsas" le resultay defiende que se "atrevería a decir que no existe". "Sin embargo, denuncias y detenciones existen muchísimas y en la gran mayoría de los casos, es violencia de hombres a mujeres", añadía la policía.Después de la reacción de Vox, Moya ha obtenido el apoyo de los partidos progresistas de la ciudad autónoma —PSOE, Unidas Podemos, Caballas y MDyC—, así como el de la Plataforma Feminista de Ceuta , que ha manifestado en un comunicado de prensa el "máximo respeto a la labor que realizan los cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales".Por su parte, el sindicato de policías, Agrupación Reformista de Policías , ha señalado que "que desde una formación política se trate de 'reprobar' a una mujer policía" y afirma que las palabras de Moya se basan en, las cuales "son evidentes y no ofrecen dudas". "Tratar de reprimir o callar a una persona cualificada en nombre de la institución policial,en Ceuta y resto del colectivo policial en ámbito nacional", alegan desde el sindicato.