El juez Velasco asegura haber visto "plenos muy violentos" en la Audiencia Nacional por las recusaciones de los magistrados

Publicada el 04/12/2019 a las 12:18 Actualizada el 04/12/2019 a las 12:38

Críticas a Alemania por la no entrega de Puigdemont

El juez, que instruyó causas de corrupción política como Lezo y Púnica en la Audiencia Nacional, de la que sigue siendo magistrado, ha revelado este miércoles a los integrantes la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –ante los que defendía su candidatura a una de las plazas vacantes en el Tribunal Supremo–que han llevado a apartar a algunos de sus miembros del enjuiciamiento de casos clave, como son los de la trama 'Gürtel'."Yo he visto", ha llegado a afirmar en un momento de su comparecencia, en la que ha defendido su especialidad en asuntos de crimen organizado y delincuencia económica "que superan el derecho penal clásico de sexo y sangre" como aval para lograr una de las tres plazas ofertadas en el alto tribunal.Hasta en dos ocasiones el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes,destinado a presentar su currículum sin entrar en el bloque en el que los aspirantes deben defender varias resoluciones de interés que hayan dictado a lo largo de su carrera.Velasco, que ha sido instructor la mayor parte de sus 34 años de experiencia como juez,si bien finalmente ha acabado refiriéndose someramente a las sentencias dictadas durante el breve tiempo en el que estuvo en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, órgano al que continúa adscrito pese a ser removido por sentencia del Tribunal Supremo.En cambio, Velascoexistente en la Sala Penal de la Audiencia Nacional por el asunto de las recusaciones. "Es un tema dañino, hay compañeros en la Audiencia Nacional que se la tienen muy jurada y se ha creado un mal clima", ha manifestado.También se ha referido Velasco durante su comparecencia al hecho de que todos los aspirantes a las plazas del Supremo, que son un total de 28,, si bien en su caso "vender fakes de otros" no es su estilo.Velasco ha defendido su especialización en temas de jurisdicción internacional, dado el gran número de órdenes de entrega europeas (OED) que ha tenido que tramitar durante su paso como juez instructor de la Audiencia Nacional, y en este sentidode no entregar a España al expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont."La jurisdicción alemana tiene, desconfió al firmar el tratado y mantuvo el principio de la doble incriminación", ha lamentado ante los vocales del CGPJ.Las tres plazas ofertadas en el Supremo, correspondientes al turno general,, en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez años de antigüedad en esa categoría y no menos de quince en la Carrera.Las convocatorias obedecen a la, que formó parte del tribunal que juzgó el proceso independentista en Catalunya, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de, que tendrán lugar en los próximos días.Entre los comparecientes de mañana miércoles, además de Velasco, está el integrantes de la Sala de lo Penal de este órganode la Audiencia Provincial de Cádiz; y, actual presidente en funciones de la Audiencia Provincial de Tarragona y que suena como uno de los favoritos para obtener los apoyos necesarios de los vocales del CGPJ.Por la tarde comparecerán el ya citado Hurtado y además, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia;, de la Audiencia Provincial de Madrid y, de la Audiencia Provincial de Valencia.