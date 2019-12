España escala nueve puestos en el índice de países más vulnerables a los eventos climáticos extremos

Publicada el 04/12/2019 a las 11:42 Actualizada el 04/12/2019 a las 12:52

La primera semana de la cumbre del clima de Madrid sigue centrada en la ciencia. Mientras los políticos calientan motores para la brega de la segunda semana, multitud de informes, investigaciones y análisis están saliendo a la luz durante estos días con el objetivo de contextualizar las charlas y hacer entender el panorama de emergencia climática en el que nos encontramos. Este martes ha sido el turno de la organización Germanwatch, que ha publicado su. Clasifica a los países según su vulnerabilidad a los llamadoscuya intensidad y frecuencia aumenta por el cambio climático. España, teniendo en cuenta los datos de 2018, ha subido nueve puestos en el ranking: del número 47 al 38.Nuestro país suele ser considerado como el más vulnerable al cambio climático del continente. No solo por su vulnerabilidad a estos fenómenos extremos, también porque su posición geográfica lo hace especialmente sensible a la subida del mercurio (se espera que, a mediados de siglo, las temperaturas españolas sean como las de Marrakech en la actualidad), la frecuencia de sequías y el uso y abuso de los recursos hídricos lo expone a la desertificación, y sus ecosistemas dependen de un equilibrio muy frágil a la hora de mantener con vida a toda su biodiversidad.La organización advierte, sin embargo, que siempre es difícil atribuir al cambio climático la frecuencia y duración de este tipo de eventos, ya que suceden con o sin calentamiento global: pero sí que se están agravando, por lo que Germanwatch pide que su trabajo sea simplemente tomado en cuenta como una "orientación" a la hora de abordar el debate. El índice de 2018En el caso del país germano, las temperaturas que alcanzó desde abril a julio de aquel añoallí. Además, sufieron lluvias torrenciales en enero. En cuanto a los nipones, registraron grandes tormentas que se llevaron por delante la vida de 200 personas; a lo que sumó una ola de calor en agosto y el impacto del ciclón tropical más dañino de los últimos 25 años. Hay quien prefiere pensar que se trata de una casualidad de que en partes tan distantes del mundo estos eventos estén rompiendo registros año tras año:Para identificar tendencias, sin embargo, lo más útil es acudir a los registros de los últimos 10 años (1999-2018). En este particular ranking aparecen liderandoMuchos comparten características: se trata de países subdesarrollados o en vías de desarrollo en términos industriales (salvo Puerto Rico, maltratado por su Gobierno federal), y muy vulnerables a los grandes ciclones tropicales, cada vez más fuertes, que asolan sus costas. El investigador filipino Renato Redentor, que acompañó a los responsables de Germanwatch en la presentación, fue contundente: "No solo lo que refleja este estudio es inaceptable,".Los autores aseguraron que el dinero comprometido por los países más ricos en términos de lo que se conoce como "pérdidas y daños" (loss and damage) es claramente insuficiente para abordar el impacto de los fenómenos climáticos extremos., el llamado a afrontar estas pérdidas y daños, será uno de los temas calientes en las negociaciones de la COP25. Los países más pobres, que como demuestran informes como el de Germanwatch son los que sufren más y serán los que sufrirán más en las próximas décadas, previsiblemente bloquearán el resto de temas si no les convence el compromiso al respecto de los desarrollados.