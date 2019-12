La enseñanza privada destruye más del 80% de los empleos del sector educativo que se pierden en verano, según CCOO

Publicada el 04/12/2019 a las 16:59 Actualizada el 04/12/2019 a las 17:51

El número de trabajadores del sector educativo se redujo en los meses de verano —junio, julio y agosto— en, de las que un total de 162.876 (80,24%) corresponden aly 40.119 (19,76%) al sector público, según informa Europa Press.

Así lo ponen de manifiesto los resultados del informe Enseñanza privada y servicios socioeducativos, elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO y presentado este miércoles por el secretario general de FECCOO, Francisco García; el secretario de Privada y Servicios Socioeducativos de FECCOO, Pedro Ocaña; y la secretaria de Juventud de FECCOO, Beatriz García.

Ocaña ha explicado que la destrucción de estos empleos es consecuencia de la temporalidad y la precariedad del sector, donde se han detectado numerosos contratos por obra, contratos fijos discontinuos o despidos de docentes en verano, que han realizado sustituciones durante el curso, en los que el contrato se extingue por el hecho de que lleguen las vacaciones sin que se incorpore el titular y situaciones de fraude en la contratación temporal.

El estudio de CCOO apunta que en torno al 20% de los trabajadores y trabajadoras del sector de la enseñanza privada tiene pactadas subidas salariales que "no permiten iniciar la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante los años más duros de la crisis", mientras que un 75% de la población asalariada del sector tiene pactadas subidas por encima del 2% —recomendación del IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC)—, "las cuales sí permiten empezar con dicha recuperación". Además, cerca del 5% está pendiente de las negociaciones que se están llevando a cabo.

"Trabajamos para revertir esta situación", ha defendido Pedro Ocaña, al tiempo que ha añadido que, por este motivo, el sindicato no ha firmado los convenios de los colegios privados no concertados y el de la Educación Infantil. CCOO sí ha suscrito los convenios de la enseñanza no reglada: las autoescuelas, universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de posgrado, y centros de educación universitaria e investigación, entre otros.

En este sentido, la secretaria de Juventud de FECCOO, Beatriz García, ha abordado la situación de los trabajadores del Primer ciclo de Educación Infantil, que se recoge además en el informe. Así, ha afirmado que, "según la Carta Social Europea, el 90% de las trabajadoras del sector puede ser considerado como pobre". "Su salario apenas supera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no alcanza el 60% del salario medio nacional", ha subrayado.

Asimismo, García ha puesto de relieve que sus condiciones salariales "no se corresponden" con el trabajo que llevan a cabo, la formación que se les exige ni con la responsabilidad que ostentan; y ha añadido que mientras tienen formación superior, los salarios son inferiores, algo que CCOO atribuye a que más del 95% de las personas que trabajan en el sector son mujeres.

"Además, durante los últimos siete años y medio, las trabajadoras tuvieron sus retribuciones congeladas con una pérdida de poder adquisitivo acumulada superior al 7%", ha manifestado García, para después agregar que los incrementos propuestos en el nuevo convenio "no compensan" el esfuerzo realizado durante esos años, "perpetuando de esta manera la precariedad laboral".

"Devaluación salarial"

El sindicato destaca en su informe que "la devaluación salarial" de las educadoras de centros privados sujetas al Convenio Colectivo de Educación Infantil respecto a las que prestan sus servicios en escuelas privadas sin concierto es del 20,75% y del 32,86% respecto a las educadoras del primer ciclo de la enseñanza concertada.

Respecto a las profesionales que prestan servicios en centros de gestión indirecta, el informe apunta que la diferencia es de un 12,3% respecto a las homólogas de centros privados sin concierto; y de un 23,56% respecto a las homólogas de centros concertados. "Entre las trabajadoras afectadas por el mismo convenio también existen diferencias salariales en función de si prestan sus servicios en un centro privado o en uno de gestión indirecta", añade.

En el lado opuesto, CCOO han puesto de relieve los logros obtenidos en el ámbito de la discapacidad, con un convenio que ha permitido conseguir subidas medias superiores a un 8%, y la introducción en el texto de una cláusula de revisión salarial que garantiza como mínimo un incremento del 3,75% en 2022.