Este miércoles se ha publicado el informe anual del, que mide lasY su principal conclusión es queporque el carbón está dejando de usarse: pero la tendencia está muy lejos no solo de cumplir con el límite establecido en el Acuerdo de París de 1,5 grados de calentamiento: también de cumplir con los compromisos establecidos por los países.El trabajo ha sido realizado por 76 investigadores de 58 organizaciones distintas de 13 países: un ejemplo de la fluida cooperación internacional en la que se mueve el trabajo científico sobre el cambio climático en los últimos años., resumió el investigador principal, que hizo hincapié en que su informe solo se refiere al dióxido de carbono y no a otros gases de efecto invernadero, como el metano., consecuencia de los tibios esfuerzos que la mayoría de países está realizando para contener el avance del cambio climático.Las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el uso de gas natural, en su mayoría destinado a la generación de electricidad y a la calefacción,y, por su parte, el carbón decrecerá un 0,9%, según las proyecciones del estudio. El CO2 expulsado a la atmósfera por los masivos incendios forestales también está creciendo, unos fuegos azuzados por la deforestación creciente y el propio impacto del calentamiento global.En cuanto a los sectores implicados, el que más emisiones emite, como ya era conocido, es el de generación de electricidad, aunque sorprende que. Según los países, China lidera en ranking en términos absolutos, aunque en los últimos años ha disfrutado de un ligero estancamiento, al igual que países como India: Estados Unidos, por el contrario, sigue creciendo en contaminación a buen ritmo.Preguntado por cómo valoran, considerado por muchos –principalmente, por las compañías interesadas– un "combustible de transición" aliado en la lucha contra el cambio climático, uno de los investigadores principales, el noruego Glen Peters, contestó que si bien este recurso "contamina mucho menos" que el carbón, "no es una solución a largo plazo" y sea probablemente inútil si las políticas que buscan atajar el calentamiento global pretenden alinearse con lo necesario para quedarse en los 1,5 grados de calentamiento. La semana pasada,explicó en este artículo como los think tanks de grandes energéticas españolas como la Fundación Naturgy defienden el uso del gas natural, su modelo de negocio, bajo el paraguas del "desarrollo sostenible".