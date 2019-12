Publicada el 03/12/2019 a las 21:02 Actualizada el 03/12/2019 a las 21:12

PSOE y Esquerra no han dado detalles —el hermetismo sigue siendo total— pero del comunicado conjunto distribuido el martes poco después de las ocho de la tarde se deduce queen la dirección de “dar una salida al bloqueo institucional”. Hasta el punto de que ambas partes se han emplazado a mantener una nueva reunión el próximo martes.

La nota —el hecho de ambas partes hayan asumido el mismo texto ya supone un cambio en relación con la cita anterior— asegura que en este segundo encuentro “se han reafirmado en que hay un conflicto político” que deben resolver “políticamente”. “En este sentido hemos avanzado en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento”.

El encuentro ha servido también para “avanzar” en “temas concretos en los que se ha podido constatar” que PSOE y Esquerra mantienen “una sensibilidad social compartida en lo que respecta a la recuperación de derechos civiles, laborales y sociales”.

El comunicado es deliberadamente breve y ambiguo, pero la referencia a “los instrumentos necesarios” para el “encauzamiento” del “conflicto” a través de una “vía política” sugiere que el debate sobre el formato de las futuras negociaciones, que Esquerra quiere situar entre el Gobierno y el Govern, de “igual a igual”, y que el PSOE prefiere mantener dentro de la comisión bilateral entre ambas administraciones, sigue en el centro de la discusión.

Lo que parece cada vez más evidente es que no queda margen para llegar a un acuerdo a tiempo de que Sánchez sea investido antes de navidad. Este lunes el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ya había dicho en Madrid que su partido no tiene prisa. “A nosotros el tiempo no nos preocupa, sino los contenidos”.

Los republicanos hablan de “semanas” cuando se refieren a la duración de las negociaciones, lo que aleja la posibilidad de que fragüe un acuerdo exprés que permita a Sánchez superar la investidura en diciembre.

El calendario no ayuda. Para que el presidente en funciones sea reelegido antes de esa fecha la investidura debería celebrarse en la semana del 16 al 22 de diciembre. Esos días no gustan nada a Esquerra porque el jueves 19 será cuando el Tribunal de Justicia de la Union Europea (TUE) decida sobre la inmunidad de su líder, Oriol Junqueras, y los republicanos creen en la posibilidad de que el fallo obligue a ponerle en libertad.

El abogado general del TUE Maciej Szpunar concluyó en un dictamen no vinculante hace dos semanas que Junqueras debería ser reconocido como eurodiputado porque su escaño depende únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditado al posterior cumplimiento de formalidad alguna para recoger el acta.

Este dictamen ha hecho albergar muchas esperanzas en ERC de poder lograr la inmunidad de Junqueras, que cumple pena de prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, junto con otros exconsejeros del Gobierno del huido Carles Puigdemont.

Por si eso fuera poco, ERC afronta dos días después, el sábado 21, su 28º Congreso, en el que volverá a debatir su estrategia para conseguir la independencia y hasta qué punto aparca la posibilidad de impulsar otro referéndum que conduzca a una nueva declaración unilateral de independencia.

Fuentes del Gobierno de Sánchez y del PSOE citadas por Europa Press aseguran que el presidente ya ha asumido queen conversación con Europa Press.

En la segunda reunión han participado las mismas personas que en la primera: Marta Vilalta, vicesecretaria adjunta de Esquerra, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el diputado autonómico republicano Josep María Jové, numero dos de Junqueras cuandoel líder de ERC ocupaba la vicepresidencia del Govern e imputado posteriormente en relación ocn el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En representación del PSOE volvieron a acudir la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y el diputado autonómico del PSC Salvador Illa.

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press aseguran que el diálogo está más avanzado de lo que ha trascendido hasta ahora y con él, ambas partes han tratado de establecer una mínima confianza. No obstante reconocen que aún no ha comenzado el intercambio de documentos. De hecho, continúan trabajando para establecer las bases de la negociación.