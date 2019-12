Sánchez promete que el acuerdo con ERC estará dentro de la Constitución y será público

Publicada el 04/12/2019 a las 17:11 Actualizada el 04/12/2019 a las 17:24

La visita de los sindicatos a Junqueras

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha garantizado este miércoles que el acuerdo al que se llegue con ERC a cambio de favorecer la investidura del líder socialistay se ha comprometido aEn rueda de prensa desde Londres a la que ha tenido acceso Europa Press, donde ha participado en la cumbre de la OTAN, no ha querido ofrecer mayores detalles sobre la evolución de las conversaciones con ERC, unas conversaciones que, como las que se han mantenido con el resto de partidos dispuestos a colaborar en la formación de gobierno,Sánchez ha justificado estar negociando con ERC el desbloqueo de la formación de gobierno porque. Aun así, ha precisado que cuando reciba el encargo del Rey para formar gobierno hablará también con los representantes de estos dos partidos, a los que ha pedido que asuman su "responsabilidad".El PP, en opinión de Sánchez,en la que incurre cuando se presenta como un partido de Estado que no quiere que los independentistas condiciones la investidura pero sigue "amarrado" a la ultraderecha y desde el 10 de noviembre sostiene que no colaborará "ni por activa ni por pasiva" con el PSOE.A Ciudadanos, cuya portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, le ha pedido a Sánchez un encuentro a tres, también con el líder del PP, Sánchez le ha advertido de queo un partido que "contribuya a la estabilidad y la gobernación"."Ésta es la realidad que nos encontramos. Después de las elecciones generales, hay dos partidos a la derecha, PP y Ciudadanos, que continúan en el bloqueo y yo lo que les pido es que hagan una reflexión bien sencilla:, ha resumido. Al conjunto de fuerzas dispuestas a facilitar la formación de gobierno, Sánchez les ha pedido "generosidad, responsabilidad" y les ha agradecido su voluntad de sentarse a negociar con el PSOE.Aunque se le ha preguntado expresamente por ello, Sánchez no ha querido valorar la visita en prisión de los líderes sindicales de, Oriol Junqueras, como tampoco ha entrado a valorar las peticiones que le llegan desde la patronal para que forme un Gobierno moderado.En su opinión,, que coincide con el sentir de la mayoría de la ciudadanía española y que no es otro que el deseo de que España consiga formar un nuevo Gobierno. "En eso está el PSOE", ha zanjado.