Pepe Álvarez elogia a Junqueras: "Es un hombre preocupado por los problemas de la gente"

Publicada el 05/12/2019 a las 12:10 Actualizada el 05/12/2019 a las 12:35

El secretario general de UGT,, ha elogiado este jueves al líder de ERC,, al que visitó recientemente en la prisión de Lledoners y conversaron sobre la actualidad política."Es un hombrepreocupado por los problemas de la gente", ha indicado, asegurando que atendiendo a las cuestiones socialesprogresista."Junqueras es un hombre con gran capacidad de análisis,y que entró al fondo de los problemas", ha asegurado, al ser preguntado sobre cómo vio al líder de Esquerra, aunque ha evitado pronunciarse sobrede cara a la investidura.A su juicio, ERC, "por mucho que se diga que no",y los problemas de los trabajadores. "En este proceso nos jugamos las pensiones, la situación de los inmigrantes o los salarios y el desempleo. En ese sentido hay mimbres para desarrollar el futuro", ha asegurado.Ante la polémica de si Esquerra es una formación progresista, Álvarez entiende que. "Tumbar los Presupuestos no fue un acto progresista, pero tampoco lo fue no llegar a un acuerdo en julio", ha dicho, en referencia al desencuentro vivido entonces entre PSOE y Podemos.El dirigente de UGT ha desligado en todo momento su visita de las negociaciones entre socialistas y republicanos para la investidura y ha defendido quey le visitó antes otras seis veces, también con el gobierno del PP.Álvarez entiende que la visita a Junqueras se produjo en un momento en el que "no te puedes abstraer de la realidad", peroy ha explicado que él no determinó la fecha de la visita, que había solicitado tras la sentencia del procés.