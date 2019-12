Una mujer sobrevive a uno de los paros cardíacos más largos del mundo gracias a su hipotermia

Publicada el 05/12/2019 a las 18:17 Actualizada el 05/12/2019 a las 19:05

El más largo de España

Una actuación conjunta

Audrey, una mujer inglesa de 34 años,, uno de los más largos registrados en todo el mundo, y el más largo en España, gracias al estado de hipotermia en el que se encontraba y a la acción conjunta del Hospital Vall d'Hebron, Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Lo han explicado eldel hospital, Ricard Ferrer, uno de los miembros del mismo servicio Eduard Argudo y uno de los integrantes del equipo de rescate del Grupo de Actuaciones Especiales (Grae) de los Bombers, Pere Serral, este jueves en rueda de prensa al a que ha tenido acceso Europa Press.que sufrió la mujer al ser sorprendida por una fuerte tormenta de nieve durante una excursión que realizó junto a su marido el pasado martes entre el refugio de Coma de Vaca y Núria (Girona).El estado de hipotermia en el que se encontraba –llegó al hospital con una temperatura de 20 grados– fue clave para su supervivencia, ya que, como ha explicado Argudo,, toleraban el hecho de que llegase poca sangre y oxígeno a sus órganos".Según ha explicado el doctor Argudo, nunca antes se había documentado–seis horas con el corazón parado–, y pocas veces en todo el mundo."La hipotermia estuvo a punto de causar la muerte a Audrey pero a la vez, también la salvó,, ha asegurado, insistiendo en que si su temperatura corporal hubiese sido normal, la paciente no habría sobrevivido."Su corazón estaba totalmente parado, no tenía ningún tipo de actividad eléctrica o mecánica, en una situación fuera de este caso de hipotermia no habría sobrevivido", ha añadido. "Cuánto más me informo y leo sobre el tema,, ha explicado Audrey, que ya está recuperada, sin ningún daño cerebral, y fuera de peligro.La supervivencia de Audrey ha sido fruto de un esfuerzo conjunto entre Hospital Vall d'Hebron, Bombers de la Generalitat y el SEM. En unas condiciones meteorológicas adversas y con una información muy poco precisa sobre su situación,El SEM activó un total de seis unidades, dos de ellas helicópteros, para poder transportar a la paciente hasta el hospital, dónde profesionales de distintas áreas trabajaron conjuntamente para aplicarle la técnica ECMO (oxigenación con membrana extracorpórea), yFerrer ha asegurado que la cooperación entre los distintos profesionales y entidadesy que casos como este son la evidencia empírica de ello.