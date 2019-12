Bardem pide disculpas por llamar "estúpido" a Almeida: "El insulto ilegitimiza cualquier discurso"

Publicada el 07/12/2019 a las 12:44 Actualizada el 07/12/2019 a las 13:11

El insulto ilegítimiza cualquier discurso y conversación. Por eso pido disculpas por haberme dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje, único y realmente importante

Hilo pic.twitter.com/90ym9bK5Uu — Javier Bardem (@BardemAntarctic) 7 de diciembre de 2019

El típico listo, eso si muy progre, que piensa que lo de pagar impuestos no va con el. https://t.co/dzd1cN1TZ7 https://t.co/RHsMayl6X1 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 6, 2019

No me acordaba del protagonismo oportunista de los Bardem desde aquel forzado “no a la guerra” o algo así. Ahora resulta que se baja de un vuelo business class (que no contaminan casi nada..) para, tratando de insultar al alcalde de Madrid, volver a intentar salir en la tele — Javier Maroto (@JavierMaroto) December 7, 2019

El actor, José Luis Martínez-Almeida, durante su discurso en la marcha por el clima celebrada este viernes en Madrid . "El insulto ilegitimiza cualquier discurso y conversación", ha señalado el actor español en un hilo que ha abierto en su cuenta de Twitter.Por ello, Bardem ha pedido "disculpas" poren absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje, único y realmente importante". "Los irrefutables datos que todos los estudios científicos detallados nos avisan de la urgencia climática en la que nos encontramos y la necesidad de que se tomen medidas y compromisos para revertir su galopante avance por parte de todos los países", ha apuntado Bardem.El insulto de Bardem fue respondido por el regidor en sus redes sociales donde publicó:, junto a una noticia titulada 'Javier Bardem, condenado a pagar 151.000 euros por defraudar a Hacienda'.Además, este sábado en una entrevista en Cope,de "trabajo por la sostenibilidad" y ha remarcado que él nunca ha sido "partidario" de la zona de bajas emisiones. "Si alguien como Javier Bardem, con la ideología, los principios que defiende y la politización que hace sobre una cuestión como la sostenibilidad; que nos debe incumbir a todos; me dice eso a mi lo que me anima es a seguir adelante para que Madrid sea una ciudad verdaderamente sostenible", ha deslizado el regidor en la que ha tachado de "trasnochadas y fracasadas" las recetas ideológicas del actor.Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid,ha asegurado que, por lo que ha celebrado que Bardem haya pedido perdón. "Me gustaría decirle al señor Bardem que si quiere hablar de Madrid, que estamos disponibles, pero que sería bueno que supiese lo que está pasando en Madrid", ha proseguido la edil en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la mesa 'Las Políticas Municipales frente a la Contaminación Atmosférica y el Cambio Climático', celebrada en Ifema en el marco de la COP25.A través de Twitter, el senador del PP,, o el exdiputado de Ciudadanos,, usaron esta red social para posicionarse a favor del alcalde madrileño y en contra del actor: