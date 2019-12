Más de 800 personas se concentran en el centro de menores de Hortaleza para exigir "más recursos" y por la "convivencia"

Publicada el 08/12/2019 a las 16:11 Actualizada el 08/12/2019 a las 17:44

Más dese han concentrado este domingo a lasde Hortaleza para exigir "más recursos" y pedir que haya "convivencia" en el barrio y en contra de los discursos "de odio, racismo, fascismo". Además de vecinos del barrio, personas de otros barrios y asociaciones comohan secundado la concentración. Según ha informado un portavoz de la Policía Municipal a Europa Press, la asistencia ha alcanzado entre lasAsí, entre gritos como '' o 'Estos niños son nuestros hermanos, y si los tocas, a la calle vamos' ha transcurrido la jornada sin incidentes. Además, otras personas han acudido con carteles y pancartas con frases como '' o 'Menas son niños y niñas, acogida digna ya'.Durante la concentración también han estado presentes un grupo de menores inmigrantes que han acudido portando pancartas de 'Todos somos iguales', 'África y Europa, unidas en Hortaleza' y 'no a los mensajes de odio'. A su llegada han sido recibidos al grito de ''. Los manifestantes han destacado durante la concentración la lucha contra la xenofobia a través de una pancarta cuyo lema era 'Contra el racismo y los discursos de odio, Hortaleza por la convivencia'. "Estamos un poco hartos de que haya una sensación en el barrio de que haya discursos de odio contra unos menores. Faltan recursos, falta personal y, contra eso, no están haciendo ningún caso los de la Comunidad", ha lamentado una de las manifestantes Mónica Gutiérrez.Un grupo de chicas del Barrio del Pilar también han acudido para apoyar la manifestación en, como ha señalado una de ellas, Julia Casto. "Creemos que las agresiones racistas que se están viviendo en el barrio tienen que parar ya", ha reivindicado.Por su parte, uno de los representantes de la Asociación Socialismo Libertario, Juan Salazar, ha apuntado que "estos jóvenes quieren vivir, disfrutar de la vida yy por tener una cultura diferente".Antes de finalizar la concentración, en torno a las 13 horas, representantes de la Asamblea Antirracista han leído con un altavoz el comunicado de los vecinos de Hortaleza sobre la convocatoria de la manifestación. Primero, una de ellas, Zenid ha destacado latras el ataque de esta semana en el centro de menores de Hortaleza donde lanzaron una granada . "Nos preocupa que para afrontar los problemas cotidianos el barrio no se trabajen con otras vías distintas a la exclusión y a la criminalización de los chavales", ha señalado.Luego, su compañero Yeison, también de la Asamblea Antirracista, ha abogado por. Entre las peticiones que ha leído, una de ellas ha sido. Finalmente, Ismael, de Ex Menas Madrid, ha agradecido la asistencia de las personas que han acudido a apoyar la manifestación. "Entendemos que el apoyo y la defensa de los derechos humanos y los derechos de la infancia son un deber de toda la sociedad y más cuando nos encontramos ante una situación donde se violan abiertamente nuestros derechos y nos encontramos solos", ha sostenido.Otra de las asistentes ha sido la portavoz de Unidas Podemos IU en al Asamblea de Madrid,, quien cree que la situación se puede resolver "si se ponen políticas sociales". A su parecer, los vecinos de Hortaleza son los "más capacitados" para pedir medidas al Gobierno regional, que es el que "tiene la obligación de cumplir con la Convención Internacional de la Infancia y proteger los derechos de los niños".En esta línea, ha explicado que la situación actual se debe a. Según ha comentado, la tutela de los menores es "responsabilidad de la Administración" y ha criticado que "gracias a los discursos de Vox", el problema haya ido generando "un clima cada vez de más confrontación".