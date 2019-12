'No compres muerte': activistas protestan en Madrid contra la industria peletera simulando ser "animales desollados"

Publicada el 08/12/2019 a las 17:00 Actualizada el 08/12/2019 a las 17:47

Alrededor dese han manifestado en laeste domingo contra la industria peletera bajo el lema. Según ha explicado a Europa Press un portavoz de la Asociación Gladiadores por la Paz, Óscar, han decidido manifestarse en diciembre por ser la temporada "con, coincidiendo Navidad y el frío de la época de invierno".Como acto de protesta, los activistas han simulado ser. El mensaje que han querido transmitir es la "no necesidad" de las pieles de animales a modo de abrigo.Asimismo, una mujer se ha colocado en medio de estos activistas con una capa negra y un violonchelo. Además, han llevado carteles con mensajes como. El objetivo, según ha indicado Óscar, es "concienciar" a la población de las alternativas a las pieles de animales.Otra de las portavoces de la asociación, Carmen, ha leído durante la concentración una nota donde ha señalado que durante la época glacial se llevaban abrigos de osos pero que actualmente "no admite discusión" el uso de pieles porque es "innecesario" al existir otras alternativas como las pieles sintéticas.Para la asociación, la respuesta de por qué hay personas que desean. No obstante, ha recalcado que "detrás de ese lujo, se esconde una realidad terrible", haciendo referencia a que son pieles de animales. "Los animales no son inherentes. Para fabricar una piel, hay que matarlos y despellejarlos", ha matizado. Por ello, también ha pedido por la responsabilidad de los consumidores porque son "los que marcan a los fabricantes".