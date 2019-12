Más de quinientos intelectuales piden el cumplimiento de las leyes ante las negociaciones entre PSE y ERC

Publicada el 09/12/2019 a las 20:43 Actualizada el 09/12/2019 a las 20:44

Un total de 577 académicos e intelectuales han firmado un documento impulsado por el Foro de Profesores en el que reclaman que el diálogo que se produzca entre PSOE y ERC se haga "dentro del marco constitucional". El manifiesto [leer aquí] rechaza el diálogo fuera de la ley y defiende las vías institucionales para resolver la situación ante la reunión de este martes día 10 en Barcelona entre delegaciones de ambos partidos para la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

El texto, titulado Llamada al diálogo entre representantes políticos catalanes dentro de las instituciones democráticas, recuerda que "los representantes políticos, democráticamente elegidos, de los diversos partidos que conforman el Parlamento catalán han de iniciar un diálogo para encontrar una solución a la inestabilidad y creciente fractura social creada en Cataluña. Este diálogo debe hacerse dentro de las instituciones y bajo las vías democráticas prescritas por el Estatuto de Autonomía Catalán y por la Constitución Española".

El documento afirma que "se puede no estar de acuerdo con las leyes, pero no se pueden desobedecer" y recuerda que "en nuestra democracia, ningún individuo está por encima del cumplimiento de las leyes", por lo que aseguran que "no podemos admitir que los representantes políticos tengan privilegios sobre sus representados, los ciudadanos".



Entres los firmantes [ ver aquí la lista ] se encuentranPaul Preston, Mario Vargas Llosa, Carmen Iglesias, Antonio Elorza, Francesc de Carreras, Félix de Azúa,, Luis A. de Villena o