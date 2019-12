Almeida asegura que ERC y ETA persiguen los mismos fines: romper la Constitución y la unidad de España

Publicada el 10/12/2019 a las 13:32 Actualizada el 10/12/2019 a las 13:47

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha asegurado este martes que ERC , que son romper tanto la Constitución como la unidad de España."Desde el punto de vista constitucional, la entidad del riesgo a la que nos enfrentamos es similar al riesgo al que nos enfrentamos con ETA", ha señalado el regidor en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press, en la que ha precisado que ERC y ETA "no comparten los mismos medios" y ha pedido no ser malinterpretado., ha lanzado, según ha informado Europa Press.Así se ha expresado al ser requerido por la negociación que mantienen PSOE y ERC, algo que ha lamentado se esté dejando pasarcuando no lo es, ya que los socialistas se sientan a negociar "con señores que no van a ver al Jefe del Estado" en la ronda que comienza hoy Felipe VI con los grupos con representación en el Congreso de los Diputados.Por ello ha pedido al PSOE un "ejercicio de reflexión", pues miembros de ERC "han dado un golpe" y "han sido condenados por el Supremo y han dicho que lo volverán a hacer". "y han dicho que lo van a querer hacer", ha manifestado a continuación. Así, ha lamentado que PSOE se siente a negociar "con un partido dirigido por delincuentes".Tras acudir a la apertura del taller infantil, el alcalde de Madrid se ha reiterado en esta afirmación, y ha lamentado que los españoles asistan a, la que se producirá en la negociación entre socialistas y ERC.En este punto ha lamentado laque a su juicio ha sufrido al PSOE "al ser una pieza esencial en la Transición". Entiende Almeida que "hay muchos socialistas que no comparten la postura de Sánchez de pactar con ERC, con Podemos, que es la izquierda que venía a acabar con la Constitución de 1978". "Parece mentira que sean el mismo partido", ha señalado.