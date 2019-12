Greta Thunberg vuelve a la COP25 para visibilizar a los científicos que denuncian lo "insostenible" del modelo económico

Publicada el 10/12/2019 a las 11:52 Actualizada el 10/12/2019 a las 12:15

La activista medioambientalha intervenido este martes en un evento organizado en la Cumbre Mundial del Clima (COP25) para reivindicar las voces de los expertos sobre cambio climático: "Es sorprendente que se escuche a tantos jóvenes de todo el mundo, pero necesitamos escuchar a los científicos", ha defendido al respecto, abogando por que sus voces "se hagan más fuertes".A primera hora de este martes, la joven sueca ha participado en un acto con cinco científicos, un debate que ha organizado junto a la activista alemana Luisa Neubauer. Al tomar la palabra, Greta ha reivindicado la creación de este tipo de espacios para poder escuchar las voces de los expertos medioambientales, ya que, a su juicio, la ciencia "no está representada" en los medios de comunicación."Tenemos una plataforma que debe utilizarse y por eso hemos creado este evento, para que las voces de los científicos se hagan más fuertes", ha sentenciado Greta al comienzo de las intervenciones de los científicos., una de las vicepresidentas del–el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas– ha hecho un repaso por los informes del organismo, con eco a nivel mundial, que han contextualizado el debate sobre el fenómeno, y ha explicado que hasta en los rincones "más remotos" se puede comprobar el efecto del calentamiento global., del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, explicó que "si no nos preocupamos por el cambio climático, nuestro planeta se calentará 5 grados de media. A mucha gente parece no importarle"., de la Fletcher School, denunció "la forma insostenible" en la que los países se han desarrollado en las últimas décadas. Fue de los ponentes que más se mojó: no solo describió los efectos del cambio climático, sino sus causas y consecuencias a nivel político. Criticó la búsqueda de "vacíos legales" en el artículo 6 del Acuerdo de París, que regula la colaboración entre países, como un método para esforzarse menos bajo el paraguas de un supuesto cumplimiento.La economista de la Union of Concerned Scientistsseñaló, por su parte, la importancia de escuchar la diversidad, las voces de personas ya afectadas por el 1º de calentamiento global que sufrimos a día de hoy: habitantes de pequeños países insulares, indígenas... y el otro vicepresidente del IPCC presente en el panel,, revindicó que "la ciencia está clara como el agua. Cada poco de calentamiento importa, y cada día importa".