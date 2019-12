Harrison Ford reprocha a Trump su "falta de valentía" en materia climática: "Necesitamos el valor de actuar"

Publicada el 10/12/2019 a las 19:08 Actualizada el 10/12/2019 a las 19:24

Proteger el Amazonas

El actor estadounidense Harrison Ford ha reprochado al Gobierno de Donald Trump su, después de que en 2017 anunciara la retirada de Estados Unidos de los Acuerdos de París. El actor de Hollywood ha generado tanta o más expectación que la que está despertando estos días la joven activista sueca Greta Thunberg, lo que ha impedido la entrada al acto de decenas de participantes y periodistas, según recoge Europa Press."No estamos aquí para debatir los hechos. Ya sabemos qué hacer. Conocemos los hechos., ha señalado el famoso actor de Indiana Jones, que ha intervenido en un acto en US Climate Action Center del movimiento #WeAreStillIn en la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), que se celebra en Madrid hasta el 13 diciembre.A juicio del actor, en 2017 el Gobierno de, suscrito en la COP21 de 2015. Sin embargo, gobiernos municipales y de los Estados americanos, corporaciones y otros elementos de la sociedad civil "sí se comprometieron a lograr los objetivos de París". "Aceptaron la responsabilidad que nuestro Gobierno federal estaba decidido a evitar. Demostraron valor", considera.Así pues, ha instado a construir sobre el liderazgo de estos actores, fomentar su voluntad política "para hacer aún más" y reconocer y cambiar los comportamientos que aceleran la crisis climática. "Tenemos que proteger la capacidad de la naturaleza para apoyar a la humanidad. Tenemos que, acelerar la transición a energías limpias y renovables", ha añadido. Según subraya el actor, "una gran parte de la solución climática puede provenir de proteger la capacidad de la naturaleza para almacenar carbono", hecho que, según Ford, se sabe "con gran certeza científica".En este sentido, ha urgido a laya que si no, se estará "lejos" de mantener el planeta habitable "y nada más importará". Asimismo, ha urgido a la necesidad de "poner fin a la deforestación y exponer los mecanismos financieros perniciosos que la financian". "Estamos destruyendo bosques tropicales y boreales intactos, destruyendo la biodiversidad y los pueblos indígenas y su conocimiento de estos lugares", ha lamentado.Y ha exigido la necesidad de tener "aliados". "Necesitamos mejorar la diversidad de nuestras conversaciones culturales y políticas. Y lo más importante, los pueblos indígenas con su sabiduría y su comprensión, ha agregado.Finalmente, ha pedido que se escuche a los jóvenes del mundo. "No podemos seguir negándoles la emergencia para dirigir su futuro., ha dicho, para concluir que "el antídoto contra la desesperación es la esperanza y la acción colectiva".