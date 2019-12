La reunión entre los equipos negociadores de PSOE, PSC y ERC se celebra este martes a las 12.00 horas en Barcelona

Publicada el 10/12/2019 a las 09:45 Actualizada el 10/12/2019 a las 10:44

Reunión previa

Los equipos negociadores de PSOE ERC celebrarán su tercera reunión en busca de un acuerdo de investidura este(AMB), ha informado Europa Press.Fuentes socialistas han confirmado este lunes la hora de la reunión después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , anunciase el pasado viernes en una conversación informal con los medios de comunicación la celebración de la misma.Este mismo lunes, la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha descartado que puedancon el PSOE para investir al socialista antes de Navidad y ve más probable que, si hay acuerdo, se sustancie en enero."Vemos muy lejos que pueda ser, básicamente por los días que quedan y porque hay cuestiones que tienen que pasar y que influyen. Nosotros no tenemos prisa", ha apuntado en rueda de prensa.Con esa voluntad irán el martes a una nueva reunión que tendrá lugar en Cataluña, aunque todavía no tiene emplazamiento concreto, ha dicho Vilalta, que ha advertido que, si durante la negociación de las próximas semanas no ven que laaleje al Gobierno en funciones de la vía judicial, a ERC "no le temblarán las piernas" para mantenerse en el 'no' a investir a Sánchez.Equipos negociadores del PSOE y de ERC han mantenido este lunes un encuentro en la sede del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) para, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras.Según ha avanzado El Periódico , el encuentro tuvo lugar en la cuarta planta de la sede, comenzó poco después del mediodía, duró hasta entrada la tarde, y han participado en ella el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos , entre otros; y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , con otros miembros de la dirección del partido."Se trata de unade la reunión de mañana, como se acostumbra a hacer en estos casos", han concretado las mismas fuentes, que han insistido en que las negociaciones se quieren llevar con discreción.Los republicanos afrontan esta reunión con la voluntad de concretar laque proponen para solucionar el conflicto entre Cataluña y el resto de España por la vía política, mediante el diálogo, en el que deben estar representados ambos gobiernos, que debe tener garantías y estar calendarizado.Los socialistas habían manifestado su voluntad de cerrar el acuerdo, pero este mismo martes la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha descartado que si el pacto se hace realidad se sustancie antes de que acabe el año: "Vemos muy lejos que pueda ser antes de Navidad y antes de Fin de Año, básicamente por los días que quedan y porque hay cuestiones que tienen que pasar y que influyen. Nosotros no tenemos prisa".Por su parte, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, que se sentará con Vilalta en la mesa de negociación del martes, ha afirmado también este lunes que, si el acuerdo con ERC sobre la investidura