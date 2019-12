Publicada el 10/12/2019 a las 10:26 Actualizada el 10/12/2019 a las 10:49

La 'Generación Z' vive dentro de un sistema "fracasado"

Los jóvenes quieren "transformaciones sistémicas"

Los jóvenes ven, según la encuesta 'El futuro de la humanidad' realizada por Amnistía Internacional con motivo de la celebración, este martes, del Día de los Derechos Humanos.La publicación del trabajo coincide con la celebración de la XXV Cumbre Mundial del Clima de las Naciones Unidas (COP25), que estos días se celebra en Madrid, y sirve como base a la organización para advertir de que"les está distanciando" de la juventud."Este año, cuando la gente joven se ha movilizado masivamente por el clima, no sorprende que muchas de las personas encuestadas lo consideren uno de los problemas más importantes que afronta el mundo. Para la juventud,. Esta es una llamada de atención a los y las dirigentes del mundo, que deben tomar medidas mucho más decisivas para abordar la emergencia climática si no quieren correr el riesgo de", ha dicho el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo.Según informa Europa Press, en la encuesta se han entrevistado a más de, de 22 países, a los que se les ha preguntado su opinión sobre la situación actual de los derechos humanos en su país y en el mundo, qué problemas consideran más importantes y quién creen que tiene la responsabilidad de abordar los "abusos" contra los derechos humanos.Además, se les ha solicitado que elijan un máximo de cinco problemas de una lista de 23 problemas importantes que afronta el mundo. En total,que afronta el mundo, el 36% (41% en España) de personas ha aludido a la contaminación y el 31% (29% en España) al terrorismo. Elde los problemas medioambientales más importantes que afronta el mundo (57%), así como la contaminación del mar, la del aire y la deforestación."Al conmemorar el Día de los Derechos Humanos, hemos de reconocer que la crisis climática será probablemente. El derecho a un medio ambiente sano, que incluye un clima seguro, es primordial para el disfrute de otros muchos derechos. La juventud se ve obligada hoy a asumir", ha apostillado Naidoo.Por otra parte, el estudio ha puesto de manifiesto las dificultades y preocupaciones que afrontan los jóvenes en su día a día. Así, en el ámbito nacional,ha sido uno de los problemas más comentados por el 36% de los encuestados (50% en España), seguido de la(el 26%, el 34% en España), la(el 26%, el 25% en España), la(el 25%, el 24% en España), el(el 22%, el 27% en España) y la(el 21%, el 40% en España)."Esta generación vive en un mundo de creciente desigualdad, inestabilidad económica y austeridad en el que. Ante todo esto, el mensaje de la gente joven es claro. Vivimos dentro de un sistema fracasado. La crisis climática, la contaminación, la corrupción y unas condiciones de vida difíciles son ventanas por las que se asomapara obtener unos beneficios egoístas y, a menudo, a corto plazo", ha comentado Naidoo.Las conclusiones de la encuesta llegan en un momento en el que hay, desde Argelia hasta Chile, pasando por Hong Kong (China), Irán, Líbano y Sudán. Muchos de estos movimientos estánque denuncian la corrupción, la desigualdad y los abusos de poder."Amnistía Internacional cree que la gente joven quiere. Quieren que se lidie con la emergencia climática, con el abuso de poder. Quieren que florezcaen lugar de las ruinas a las que nos estamos dirigiendo", ha aseverado Naidoo.Asimismo, junto al cambio climático, los jóvenes han mostrado su deseo de que sus gobiernos asuman. Concretamente, el 73% considera que la protección de los derechos humanos es fundamental para el futuro de los países; el 63% que los gobiernos deben tomarse el bienestar de su ciudadanía "más en serio" que el crecimiento económico; y el 60% dice que los derechos humanos deben ser protegidos,"Si los dirigentes del mundo están dispuestos a escuchar con atención, se darán cuenta de que. La gente joven busca cambios fundamentales en la forma en que funciona el mundo. Si la dirigencia no se toma esto en serio,", ha zanjado Naidoo.