El segundo grado de los líderes del 'procés' permite que todos salgan ya de prisión si se aplica el artículo 100.2

Publicada el 11/12/2019 a las 13:42 Actualizada el 11/12/2019 a las 14:06

Lo que dice la ley sobre el 100.2

Desde Oriol Pujol a De Juana Chaos

La decisión de las juntas de tratamiento de las cárceles de Cataluña decondenados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y 13 años no permite que, de forma automática, accedan a permisos ordinarios, aunque la Generalitat sí puede aplicarles el artículo 100.2, lo que conlleva queen cuanto lo acuerde la Administración catalana, según informa Europa Press.Una vez que los Servicios Penitenciarios de la Consejería de Justicia de la Generalitat, con competencias para aplicar el Régimen Penitenciario en las cárceles catalanas, confirmen en un plazo máximo de dos meses la clasificación en segundo grado, se abren dos vías:, que por ley exige que se haya cumplido un cuarto de la condena –los primeros beneficiados serían los 'Jordis', que podrían tener permisos este mes de enero–, y otro es el deEl 100.2 introduce el, de ahí que fuentes penitenciarias lo califiquen como "traje a medida". Permite que presos clasificados en primer o segundo grado tengan beneficios propios de su grado inmediatamente superior. A diferencia de los permisos ordinarios, que requiere el cumplimiento de un cuarto de la condena, en este casoSegún datos penitenciarios consultados por Europa Press,. En la última entrega anual de medallas al mérito penitenciario, el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, apostó por regular la aplicación de este artículo dentro de la Ley Orgánica 1/1979. Su intención es, según dijo,, "precisando los trámites y la intervención que en estos casos tiene que tener el órgano directivo".El artículo 100.2 dice, textualmente, que "con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado,, siempre y cuando dicha medida se fundamente en unde tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado"."Esta medida excepcional", continúa el Reglamento Penitenciario en referencia al artículo 100.2, ", sin perjuicio de su inmediata ejecutividad". Esto último es importante porque, aunque haya decisión del juez contraria o recurso,una vez sea aprobado por la Administración Penitenciaria.El programa específico de tratamiento es individualizado y tiene que ser validado por el juez de Vigilancia Penitenciaria, según explican a Europa Press fuentes penitenciarias. La flexibilidad es máxima: no está a priori tasado que el preso tenga unpara trabajar fuera de la cárcel o que tenga que. También existen diferentes posibilidades sobre elfuera del centro.Si el juez tumba el modelo de ejecución del 100.2 al estar disconforme con su aplicación, automáticamente. No obstante, las juntas de tratamiento y los Servicios Penitenciarios catalanes pueden volver a plantear un 100.2 modificando el horario y días de salida de prisión, yEste tipo de artículos –antes de pedir permisos ordinarios– se pueden combinar, además, con los permisos ordinarios. A los líderes del procés condenados a entre 13 y nueve años de prisión, desde el 16 de octubre de 2017 en el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y desde el 2 de noviembre de ese año para el resto de penados. Pueden por esa vía–18 días por semestre–, aunque sin sumar más de una semana de forma consecutiva.De esta forma, según los cálculos realizados por fuentes jurídicas y penitenciarias consultadas por Europa Press,; Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, en noviembre de 2020; Carme Forcadell, en julio de 2020; Joaquim Forn y Josep Rull, en mayo de 2020; y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en enero de 2020.El 100.2 fueuna vez que la Justicia le denegó el tercer grado concedido por los Servicios Penitenciarios de Cataluña. Con este artículo, el preso puede salir todos los días de la prisión para trabajar o formarse y, como el resto de permisos, no es habitual aplicarlo hasta haber cumplido una parte considerable de la pena.El artículo 100.2 fue la medida que se le aplicó por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en, autorizando su salida de prisión por motivos de salud cuando emprendió una huelga de hambre.Otro caso de especial relevancia fue el del. En enero de 2018, la Audiencia Nacional adelantó su excarcelación y le impuso que quedara bajo control(artículo 86). El empresario fue condenado a un total de diez años y medio en diversas causas judiciales y abandonó la cárcel tras cinco años preso. La decisión contó con el visto bueno de la Fiscalía.Lo mismo ocurrió con el expresidente de Novacaixagalicia(85 años) y motivos de salud. Tanto en este caso como en el de Díaz Ferrán la medida estaba supeditada a la colaboración de los reclusos con entidades sin ánimo de lucro dentro de sus tratamientos para la reinserción social.