Greta Thunberg reivindica la ciencia y la justicia climática ante el plenario de la COP25: "La política que se necesita no existe en la actualidad"

Publicada el 11/12/2019 a las 09:50 Actualizada el 11/12/2019 a las 10:36

La popularidad de la joven activista climáticano ha dejado de aumentar. Se hizo viral su discurso en la cumbre de acción climática de Nueva York de septiembre: unas palabras duras, emocionales, pero que también generaron rechazo por su –dicen sus críticos– sobreactuación. Lo recordarán: el famoso " how dare you?" (cómo se atreven) que dio la vuelta al mundo . La inspiradora del movimiento juvenil Fridays for Future ha cambiado su manera de afrontar la crisis climática en la tribuna desde entonces. Desde que llegó a Madrid para la COP25 ha estado dedicándose a atraer a la prensa para posteriormente intervenir durante 30 segundos para dar la palabra ya sea a sus compañeros de lucha o a los científicos más comprometidos con el problema: sospecha, con buenas razones para ello, que los medios y la opinión pública miran al dedo y no lo que señala. Así que la estrategia que sigue ahora es la deSe ha demostrado en su última intervención, la que ha pronunciado este miércoles ante el plenario de la cumbre del clima que se celebra estos días en la capital de España. Aunque ha habido, también, espacio para la interpelación directa a los que considera responsables, o irresponsables: los políticos y los directivos de grandes empresas."Hace un año y medio yo no hablaba con nadie a menos que tuviera que hacerlo. Pero después encontré un motivo para hablar" comenzó Thunberg., aseguró la líder climática sueca, resumiendo su nueva estrategia. Su interlocución se centró en la, que en teoría debería marcar el camino a los políticos: y en la. Señaló a los culpables, sin generalidades equidistantes. "No tenemos tiempo para dejar al lado la ciencia", aseguró, resumiendo el contenido de los últimos informes del IPCC, el organismo investigador de referencia en la materia. "En el capítulo 2, en la página 108 del último informe, se señala que si reducimos las emisiones en gran número tenemos un 67% de posibilidades de quedarnos en un calentamiento de 1,5 grados. Esa cifra es mucho menor hoy (...) Estas cifas no son opiniones, no son mis opiniones políticas, son la ciencia".Acto seguido, la activista señaló con su dedo, con la esperanza de que no miren al dedo., afirmó. Considera que los países más ricos deben reducir sus emisiones drástica y urgentemente, para posteriormente ceder el testigo a los más pobres. Y tuvo tiempo para los detalles más técnicos, como los que explicamos aquí : en las negociaciones, algunas Partes pretenden implantar trampas para que tanto los países vendedores como compradores de emisiones de carbono se las cuenten de cara a rendir cuentas, lo que se conoce como la doble contabilidad. "Están encontrando soluciones muy inteligentes para evitar reducir sus emisiones", incidió Thunberg, con ironía.La política que se necesita no existe en la actualidad, pese a lo que puedan escuchar de los lideres del mundo", requirió la activista, cuestionando tanto a los países más negacionistas y tramposos como a la Unión Europea, supuesta líder de las negociaciones, que pretende anunciar a final de la cumbre su nuevo objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. "No hay un sentimiento de urgencia. No se comportan como si estuviéramos en una emergencia, porque en una emergencia cambias tu conducta".Por último, Greta llamó a participar democráticamente en la acción climática, más allá de las elecciones que eligen a los representantes políticos. "Todos los cambios importantes han venido de las personas, de la población. Podemos empezar ahora mismo el cambio: nosotros, los pueblos", proclamó. La nueva estrategia de Thunberg se resume en una frase que pronunció ya al final, en el turno de debate:. Optimismo para evitar la parálisis de quien lo cree todo perdido; rabia para salir de "nuestras zonas de confort" y actuar.