La Mesa del Parlamento andaluz ignora el informe jurídico y admite la iniciativa para reprobar a los gobiernos de Díaz, Griñán y Chaves

Publicada el 11/12/2019 a las 12:50 Actualizada el 11/12/2019 a las 13:24

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha calificado este miércoles la Proposición no de Ley (PNL) que registró Adelante Andalucía para reprobar, tras la sentencia de la pieza política de los ERE , a los, así como a Susana Díaz y a su Ejecutivo, con el único rechazo del PSOE-A, según informa Europa Press.No obstante,ya que su admisión a trámite por el órgano rector de la Cámara la ha dejado fuera de plazo para que pudiera incluirse en la sesión de la semana que viene.Así las cosas, la iniciativa ha sido calificada a pesar de que la semana pasada el informe jurídico sobre la misma que había solicitado la Mesa, concluyera que estos puntos no deben ser admitidos a trámite por "pretender una reprobación genérica" o también porque el Parlamento no puede reprobar a un diputado o diputada" ya que "sería como reprobarse a sí mismo".En cambio, fuentes de la confluencia han informado a Europa Press de que la iniciativa, en los mismos términos que fue registrada,este miércoles para su admisión a trámite, de modo quecon el voto a favor del PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, y el único rechazo del grupo parlamentario del PSOE-A.Las mismas fuentes precisan quey que las decisiones que adopta la Mesa son "políticas", no de carácter jurídico.De este modo, la PNL de Adelante pide que el Parlamento andaluz repruebe a los gobiernos de Chaves y Griñán por haber "ideado y aplicado un" y a Susana Díaz y a su Ejecutivo por, decisión que dificulta, dilata y limita la recuperación de los fondos públicos utilizados al margen de la ley".La confluencia registró la iniciativa tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que, entre ellos el expresidentea seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial y aa nueve años de inhabitación especial.La formación que dirigedefiende que "la actuación política de los gobiernos cuyos presidentes Chaves y Griñánpor la Audiencia Provincial de Sevilla junto a consejeros y otros cargos públicos es reprobable", pero advierte de que "no lo es menos la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Susana Díaz, que con su decisión de retirar a la Junta de la causa judicial que contaba con inequívocos visos de resultar condenatoria,ilegalmente utilizados que era su obligación recobrar".