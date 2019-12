La revista 'Time' nombra Persona del Año a Greta Thunberg, la más joven en conseguir el galardón

Publicada el 11/12/2019 a las 18:35 Actualizada el 11/12/2019 a las 18:54

La revistapor su influencia en la lucha contra el cambio climático en este 2019. La joven activista sueca de 16 años se convierte de esta manera en la más joven de la historia en recibir esta distinción. La revista americana Time, ha anunciado la noticia este miércoles 11 de diciembre acompañado de un reportaje con la protagonista durante su travesía en catamarán hasta su llegada a Madrid para la COP25 el pasado viernes 6 de diciembre, según recoge Europa Press.En poco más de un año, concretamente en agosto de 2018, Thunberg ha conseguido movilizar a todo el mundo y así ha sido capaz de que su mensaje llegue a los líderes políticos. El pasado mes de septiembre comparecía ante la ONU y advertía que si los líderes fallaban no se lo iba a "perdonar". "Ustedes me han robado mi infancia y aún así yo soy una de las afortunadas., manifestaba enfadada Greta Thunberg.La activista se ha convertido en un fenómeno mundial y así lo demostró en su llegada a Madrid, en la que miles de personas le esperaban, tanto en la estación de Chamartín como en la COP o en la manifestación por el clima del pasado viernes. Por ello, Time destaca que, a pesar de no ser "ni una científica ni una política, ni tener acceso a sectores de influencia como ser multimillonaria o princesa, ni estrella del pop, ni siquiera una adulta", Thunberg "ha reunido el valor para decir la verdad al poder", lo que le ha valido serAsimismo, mencionan una afirmación del presidente francés Emmanuel Macron, que afirma que las actuaciones de Thunberg y de los jóvenes le ayudaron a "cambiar". "Cuando se es líder, y cada semana hay jóvenes que se manifiestan con ese mensaje,, reconoce. Sin embargo, el reportaje destaca que, a pesar de ser una niña, "aborda los problemas del mundo con el peso de un anciano" y revive los días que Thunberg ha pasado en el catamarán en su segundo viaje por el océano Atlántico.