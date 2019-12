Publicada el 12/12/2019 a las 17:29 Actualizada el 12/12/2019 a las 18:34

El Mixto dividido en tres

De ocho a once grupos de un día para otro

Debates más largos, comisiones más amplias

La Mesa del Congreso decidirá este viernes si autoriza que, lo que marcaría un récord en la reciente historia democrática e implicaría un incremento de al menos 1,27 millones de euros al año las subvenciones que otorga la Cámara , según informa Europa Press.La llegada de Podemos y Ciudadanos tras las elecciones de diciembre de 2015 y después la irrupción de Vox tras los comicios del pasado 28 de abril ya(PP, PSOE, Izquierda Unida y entre dos y cuatro nacionalistas) que venía sucediéndose en las últimas décadas en el Congreso.Pero, tras los comicios del pasado 10 de noviembre, el panorama se ha complicado aún más: se ha creado un nuevo grupo, el de EH Bildu, que por primera vez logra cumplir los requisitos para ello, y el Mixto se ha disparado hasta los 21 diputados de once partidos distintos, lo que ha impulsado lasAsí, los miembros del Mixto enseguida comenzaron a mover ficha y, tras varios días de cálculos sobre cómo organizarse, este miércoless: uno denominado, conformado por UPN, CC, PRC y Teruel Existe, y otro con el nombre, que integran Junts, Más País, Compromís y el BNG.El Reglamento del Congreso establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo, caso del PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos.superar los cinco diputados más el 5% de los votos en todo el país, la vía de Ciudadanos, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre, como han hecho PNV, ERC y Bildu.Así, en el grupo España Plural, UPN, CC, PRC y Teruel Existe, el mínimo para intentar formar grupo y, el de los porcentajes: los navarros, el cántabro y el turolense lograron más de un 15% de apoyos en sus respectivas provincias, y CC superó ese umbral en Santa Cruz de Tenerife, pero no así su socio electoral, Nueva Canarias, que no llegó a ese mínimo en Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, el grupo Múltiple que integra a los doce diputados de Junts, Más País-Equo, Compromís y BNG alega que superan el listón del 5% de los votos emitidos el 10N en toda España. En concreto, aseguran sumar el 5,09% del voto nacional.En todo caso, la última palabra la tendrá la Mesa del Congreso, queen función del Reglamento y de los variados antecedentes que se han ido produciendo en la historia reciente de la Cámara.Si autoriza los dos grupos, tanto el de España Plural como el Múltiple, el Congreso pasaría de los siete u ocho grupos parlamentarios que han funcionado en las dos últimas legislaturas, con un Grupo Mixto que en principio quedaría en manos de los dos diputados de la CUP y de los partidos locales de Nueva Canarias y Foro Asturias.Eso sí, el mapa podría ajustarse en unas pocas semanas. Así,, mientras que Más País, Compromís y BNG podrían abandonar a Junts para volver al Mixto. Ello facilitaría a Junts acabar logrando por vía indirecta lo que hasta ahora no podía conseguir en solitario, ya que, pese a tener ocho diputados, no llegaba al 15% de voto ni en Barcelona, ni en Tarragona ni en la media de Cataluña.Tres grupos más implicaría, desde el punto de vista económico,que la Cámara venía otorgando a las formaciones parlamentarias de la XIII Legislatura. Ese montante incluye la subvención fija que el Congreso da a cada grupo –29.026,24 euros al mes– y el sueldo anual que recibiría el portavoz de cada uno de ellos –2.830,13 euros al mes por 15 pagas– y su adjunto–otros 2.211,66 euros mensuales también por 15 pagas–.Pero, además, once grupos traería también consigo unaAsí, en aquellos donde el tiempo está tasado en el Reglamento, con 30 minutos por grupo, como es el caso de la investidura, se necesitarían cinco horas y media para completar la exposición inicial de los grupos. Asimismo, más grupos supone también aumentar el número de integrantes de las comisiones parlamentarias y de la Diputación Permanente, así como incrementar el dinero que se dedica mensualmente para complementos salariales de portavoces sectoriales.Formar un grupo parlamentariogarantiza igualmente una pregunta semanal al Gobierno en las sesiones de control, voz propia en la Junta de Portavoces e incluso poder acceder al cobro de las subvenciones por envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña. Y las ventajas se prolongan para las siguientes elecciones, porque los que ahora lo consigany planes de cobertura informativa de los medios públicos.