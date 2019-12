La justicia europea determina que los hombres con dos o más hijos también deben cobrar el complemento a la pensión de invalidez

Publicada el 12/12/2019 a las 19:50 Actualizada el 12/12/2019 a las 20:15

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que el complemento de pensión que se concede en España a las madres beneficiarias de una pensión de invalidez que tengan dos o más hijosque se encuentren en una situación idéntica, según informa Europa Press.La Justicia europea ha respondido así a un juzgado de Girona que elevó una pregunta al tribunal de Luxemburgo sobre un asunto que enfrenta a un trabajador y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). A este trabajador se le concedió una pensión de incapacidad permanente por un importe de 1.603,43 euros y pidió al INSS que se le reconociera el derecho a percibir un complemento del 5% por ser padre de dos hijas. La Seguridad Social, sin embargo, rechazó la solicitud aduciendo que el complemento esEn su sentencia, el TUE declara que la directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres se opone a la normativa española, puesto que establece que "los hombres que se encuentren en una situación idéntica a la de las mujeres que perciben el complemento de pensión controvertido no tienen derecho a él". Los jueces europeos remarcan que la legislación española "concede un trato menos favorable a los hombres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados", algo que "constituye unaEl TUE argumenta después que, "dado que la aportación de los hombres a la demografía es tan necesaria como la de las mujeres, la aportación demográfica a la Seguridad Social no puede justificar por sí sola que los hombres y las mujeresen lo que respecta a la concesión del complemento".Las autoridades españolas argumentaron que el complemento fue concebido como una medida destinada acuyas carrreras profesionales se vieron acortadas o interrumpidas por haber tenido hijos. Sobre esta cuestión, el tribunal de Luxemburgo señala que la existencia de datos estadísticos que muestren "diferencias estructurales" entre las pensiones de las mujeres y los hombres "no es suficiente para llegar a la conclusión de que las mujeres y los hombres no se encuentran en una situación comparable en su condición de progenitores en relación con el complemento".