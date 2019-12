Anticapitalistas de Podemos Euskadi revelan que dimitieron de sus cargos antes del 10N y critican el acuerdo de Presupuestos

Publicada el 12/12/2019 a las 10:15 Actualizada el 12/12/2019 a las 10:55

Corresponsabilidad

Los Anticapitalistas que estaban integrados en Podemos Euskadi han revelado este jueves, en un comunicado, queen la formación moradas del 10 noviembre, pero quisieron guardar discreción para no interferir en la campaña.Sin embargo, hoy han hecho pública la decisión que adoptaron en su día al considerar que se constatade Podemos en Euskadi tras haber llegado a un, que le hace "corresponsable" de unas cuentas públicas "antisociales, patriarcales y ecocidas".En la nota de prensa, se da a conocer que los miembros de, tanto en la estructura autonómica como en las estructuras municipales, presentaron su dimisión antes de las elecciones del 10 de noviembre.Según aseguran, "fue una decisión ética no querer tomar parte en los órganos de decisión del partido, mientras se tomaban decisiones fundamentales", pero también "una decisión política, ya que las diferencias tácticas pasaron a ser diferencias estratégicas, y".Antikapitalistak tomó la decisión entonces de hacer "una dimisión discreta, para no interferir en la campaña electoral y". En este sentido, considera que, "hoy, en la antesala de la aprobación de los presupuestos en la Comunidad Autónoma Vasca", donde Podemos "ha tomado la decisión de", el tiempo le ha dado "la razón" y se ven "en la obligación de hacer públicas las dimisiones"."Ante el, la dirección de Podemos Euskadi justifica su abstención –que a efectos prácticos supone que los presupuestos y el proyecto político del PNV-PSE salga adelante–, ateniéndose a losque el Gobierno Vasco ha dejado a su disposición", añade.Los anticapitalistas afirman que esa cantidad "no llega al 1,7% del total y que, encima,en 2020". "Huelga decir que las medidas que 89 millones son capaces de realizar, pese a bien intencionadas, no pueden considerarse si quiera paliativas ante los 11.774 millones del presupuesto del Gobierno autonómico, incluso tampoco ante los", manifiestan.Sin embargo, creen que "esta decisión sí tendrá". "El PNV y el PSE podrán sacar adelante su proyecto político con los votos de Podemos Euskadi yen prestaciones sociales, sanidad, educación, vivienda", subraya.A su juicio, "latiene su correlato en Euskadi en 'ser útiles para la ciudadanía vasca', una utilidad que se convierte en futilidad", cuando se observan "las consecuencias sociales que unostendrán en la sociedad vasca ante una nueva recesión".En esta línea, critican "la, la gestión dentro del marco de las políticas neoliberales del enemigo, el abandono paulatino de las reivindicaciones fundacionales nacidas en el 15M" que supone "toda una deriva que cristaliza en la aprobación de unos presupuestos del PNV-PSE y de una, marcando el paso del cierre de ciclo"."Desde Antikapitalistak rechazamos losdel Gobierno vasco. Nos parece vergonzosa la abstención con la que Podemos Euskadi va a permitir que se lleven a cabo. Así mismo, nos unimos a las diferentes declaraciones realizadas por una pluralidad de movimientos sociales y sindicales en contra del acuerdo", aseveran.A su entender, este acuerdo "forma parte de una de las últimas escalas como proyecto político transformador que Podemos pudiera tener, resultado de una deriva transformista en lo político y"."Resultado de esta deriva, todas las militantes de Antikapitalistakhace unas semanas. Desgraciadamente, este acuerdo presupuestario confirma los motivos que teníamos", insisten.