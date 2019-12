Margarita Robles, tras publicarse que el Gobierno ha duplicado el presupuesto de 'catering' de los Falcon: "La gente no va ni a comer ni a beber"

Publicada el 12/12/2019 a las 16:57 Actualizada el 12/12/2019 a las 17:35

Un gasto de 40.000 euros

La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha asegurado que los aviones Falcon, que utilizan el Gobierno y la Casa Real para sus desplazamientos, tienen un uso "exclusivamente" por "razones de trabajo" y ha alegado queRobles se ha pronunciado así, durante su visita al Cuartel del mando de Operaciones Especiales (MOE) en Alicante, preguntada porque Defensa ha sacado a concurso el contrato para el suministro de catering de los aviones del Ejército del Aire, que utilizan para viajar los miembros del Gobierno y de Casa Real,"Yo que he venido aquí en Falcon, y lo puedo decir sin ningún problema,, ha sostenido. En ese sentido, la ministra de Defensa ha dicho que es "respetuosa con los medios" pero ha reclamado ser "muy serios con lo que se dice". "Los Falcon cuando se utilizan, se utilizan exclusivamente por razones de trabajo", ha zanjado.En concreto, el expediente publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultado por Europa Press," embarcados en los aviones T.18 y T.22 del Ejército del Aire asignados al 45 Grupo de las Fuerzas Armadas. Se trata de los Falcon y los Airbus A310 utilizados por las autoridades para sus desplazamientos.El contrato, adelantado por El Confidencial , incluye la marca concreta de productos a suministrar y sus precios y apunta que, en caso de no poder esos, deben ofertarse otros de calidad equivalente. El menú incluye diferentes refrescos, cervezas, café, pastas de mantequilla, aceitunas rellenas, almendras, mejillones en escabeche, pulpo en salsa gallega, berberechos, sardinas en aceite de oliva, anchoas, ventresca o almejas. También requiere la oferta de vino de diversas bodegas cony bebidas alcohólicas como brandy, licores, orujos, pacharán, vodka, whisky, ginebra o ron.El pliego de condiciones especifica que si por alguna causa la empresa suministradora no pudiera entregar alguno de estos artículos ni sus equivalentes "podría aceptarse otro de características superiores" sin que ello suponga un incremento de precio. Todos estos productos deberán ser entregados al 45 Grupo del Ejército del Aire, que tiene su base en Torrejón de Ardoz (Madrid), en un plazo de 24 horas desde la realización del pedido. Pero además el Ministerio valorará la capacidad de respuesta para peticiones "urgentes o excepcionales" que se puedan"con independencia de que el suministro sea en fin de semana o festivo".El contrato también incluye condiciones relativas a los trabajadores de la empresa suministradora. "La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y quereza. Además, apunta las obligaciones del empresario para la negociación y pago de salarios de sus trabajadores, concesión de permisos y licencias, obligaciones con la Seguridad Social u obligaciones en relación con prevención de riesgos laborales.