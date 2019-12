Torra ve insuficiente que Sánchez le llame y pide bilateralidad y "dar salida" a la autodeterminación

Publicada el 12/12/2019 a las 11:50 Actualizada el 12/12/2019 a las 12:43

El presidente de la Generalitat,, considera insuficiente que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le llame en una ronda de contactos de 17 presidentes autonómicos porque, a su juicio, lo necesario esy una propuesta para "dar salida a la autodeterminación y el fin de la represión"."El problema no es una llamada", destacan fuentes de Presidencia a Europa Press, después de que Sánchez no atendiera en diversas ocasiones la llamada de Torra desde el pasado mes de octubre, y a pesar de que el Govern ha insistido en laSánchez anunció el martes que tiene la intención de, incluido a Torra, con quien se negó a hablar por no condenar la violencia tras los disturbios callejeros que siguieron a la sentencia del juicio del procés.Según las citadas fuentes, es necesario que todo el mundo esté "a la altura del momento político y, y no con gestos vacíos y estériles".Este mismo jueves, la portavoz de JxCat en el Congreso,, ha asegurado que el hecho de que Sánchez descuelgue el teléfono al presidente de la Generalitat