Casado da la enhorabuena a Johnson pero advierte de que los referéndums conducen a "fracturas nacionales"

Publicada el 13/12/2019 a las 12:46 Actualizada el 13/12/2019 a las 12:57

Lamenta que el Brexit ya no tiene "vuelta atrás"

El líder del PP, Pablo Casado, ha dado este viernes la enhorabuena alpor la "abrumadora mayoría" que ha conseguido en las elecciones en Reino Unido, pero ha lamentado que el Brexit no tenga "vuelta atrás". Eso sí, ha dicho que también hay una "enseñanza" y es elque, a su juicio, conducen aCasado, que ha asistido al desayuno informativo del Fórum Europa con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha destacado el resultado que ha habido en Escocia ysobre la independencia escocesa". Esa formación se ha hecho con 48 de los 59 escaños destinados a Escocia en el Parlamento.El líder del PP ha alertado del, si bien ha subrayado que no es comparable la situación británica a la española por lay por la propia historia de los reinos que configuran Gran Bretaña.Tras aludir a lo que ocurrió en, ha resaltado que este "asamblearismo y esta petición de consultas a la ciudadanía para ocultar los mandatos claros que los programas políticos" tienen que "ratificar en las urnas, al final a lo quey también a la no asunción de los resultados para llevar a repetirlos indefinidamente".Casado ha expresado su "respeto" por los resultados en los comicios y ha dado la enhorabuena a Johnson por laque le han dado los ciudadanos británicos en las urnas. Eso sí, también, de forma que el 31 de enero Gran Bretaña "abandonará la Unión Europea".Dicho esto, ha recordado que ahora se abre la recta final de negociación sobre las condiciones en las que el Reino Unido abandonará la Unión Europea. Según ha agregado,para que el resultado sea el más favorable para, así como para los británicos que tienen en España su residencia permanente.Además, ha aludido a. "Creo que el Gobierno tiene que dejar muy claro que cualquier estatus que tenga Gibraltar en el seno de la UE pasa por el veto o por la autorización expresa del Reino de de España. Esto lo conseguimos nosotros y España debe dejar muy claro queen esta recta final de las negociaciones", ha concluido.