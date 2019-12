Casado asegura que le da "vergüenza ajena" la "deriva anticonstitucional" de Sánchez: "Que no espere nada el lunes"

Publicada el 14/12/2019 a las 16:23 Actualizada el 14/12/2019 a las 16:57

@pablocasado_: “El plan que tiene para España Sánchez es el plan que tiene el PSOE desde hace 16 años. Lleva 16 años blanqueando la hoja de ruta del Tinell, en la que dejaron por escrito y ante notario que no tenían nada que pactar con el PP. Los del ‘no es no’ son ellos”. pic.twitter.com/b3kI7mneE1 — Partido Popular (@populares) December 14, 2019

El líder del PP Pablo Casado , ha afirmado este sábado que le produceel comportamiento del Gobierno de Pedro Sánchez , que, a su juicio, ha entrado en unaen sus negociaciones con los independentistas, según informa Europa Press. Por eso, ha dejado claro que el líder del PSOEante la reunión que mantendrán el próximo lunes en el Congreso.En la comida de Navidad del PP de Madrid que se ha celebrado en el pabellón satélite de la Casa de Campo, Casado ha asegurado queque ahora recupera Pedro Sánchez, quien ha elegido "voluntaria y libremente" los socios con los que quiere gobernar.Por todo ello, ha recalcado que el lunes le dejará claro que. "Que no espere nada el lunes porque va a encontrar un partido que es la alternativa para acabar con esta deriva nacionalista y anticonstitucional de un socialismo que ha perdido su esencia", ha afirmado rotundo.Tras señalar que el PP lleva avisando "más de un año", desde la cumbre de Pedralbes celebrada en diciembre hace un año, de la hoja de ruta que ha iniciado Sánchez, ha resaltado quey no va a admitir que el PSC –que celebra este sábado su congreso con la reelección de Miquel Iceta – diga que España es una "nación de naciones" o que Cataluña es "una nación" porque "no lo es".Después han tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida . Entre los asistentes estaban también el expresidente del Senado Pío García Escudero y casi todos los alcaldes que gobiernan en diferentes municipios madrileños. Todos ellos han degustado un cocido madrileño.