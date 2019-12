El PP no revela si participará en la comisión sobre las irregularidades de Avalmadrid

Publicada el 14/12/2019 a las 12:30 Actualizada el 14/12/2019 a las 14:18

La visión del PP

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid , Alfonso Serrano, ha sostenido que la comisión deen Avalmadrid , que arranca la próxima semana,y ha manifestado que esperará a ver cómo se desarrollan los trabajos para decidir sobre su participación en la misma.En una entrevista concedida a Europa Press, Serrano ha defendido queasí como mientras atienda "al objetivo que se marcó".Para Serranoporque la Fiscalía ha archivado la causa sobre el crédito al padre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , y esporque es una comisión "que aborda cuestiones de una entidad, que es privada desde el punto de vista jurídico y de la que tiene el control el Banco de España y el Ministerio de Hacienda".En realidad, como desveló, la Fiscalía Anticorrupción decidió archivar la denuncia de Más Madrid sin investigar los hechos . Es más, en su escrito, la teniente fiscal que firma el escrito de archivo,, tergiversó la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes para justificar su decisión. Tambiénla fecha de determinados correos escritos por Isabel Díaz Ayuso a un directivo de Avalmadrid.Los casos Ayuso y Avalmadrid, que fueron desvelados por, desvelaron las múltiples irregularidades cometidas en la sociedad de garantías madrileña, entre las que se encuentra la operación por la que avaló un préstamo de 400.000 euros a la sociedad MC Infortécnica SL, propiedad de ocho socios entre los que estaban los padres de Isabel Díaz Ayuso:. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euros y los socios de la compañía, que habían avalado personalmente el préstamo, se deshicieron de todas sus propiedades. De esa forma,de un piso en el centro de Madrid, que le fue donado por sus padres. El dinero que no devolvieron los padres de Ayuso y sus socios lo han tenido que poner, en parte, todos los contribuyentes madrileños [Puedes consultar todas las informaciones sobre el caso en nuestro dosier del caso Ayuso y del caso Avalmadrid ].Alfonso Serrano ha hecho hincapié en que en este órgano. A su parecer, la Asamblea representa al conjunto de madrileños y debería dedicar "su tiempo, su esfuerzo y el dinero" en otras cuestiones que fueran de más interés. "Estamos hablando de una entidad como Avalmadrid pero lo que está detrás es llamar a comparecer a personas que nada tienen que ver con Avalmadrid. Puestos a investigar podríamos investigar todo lo que está saliendo de Podemos ahora mismo", ha espetado.Por otra parte, Serrano ha reconocido que en un primer momento fuede la presidenta de la Comunidad. "Yo creo que más allá del compromiso con la regeneración y con la ética política, que tenemos todos, evidentemente lo que no podemos hacer nosotros es darle a la izquierda herramientas que lo único que pretenden hacer con ellas es destrozar al adversario", ha dicho.En cuanto a que Vox apoyase la comparecencia de Ayuso en la misma, aunque finalmente no salió adelante por decisión de la Mesa de la Asamblea, Serrano ha declarado que le parece "un error". En este punto, ha recordado que en un primer momento la portavoz de esta formación, Rocío Monasterio . "No sabemos qué habrá cambiado cuando hace unas semanas no era factible llamar a la presidenta y compartían con Ciudadanos los mismos argumentos", ha deslizado.