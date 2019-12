Publicada el 14/12/2019 a las 13:53 Actualizada el 14/12/2019 a las 15:03

El PSC ha ratificado en su 14 Congreso de este sábado a Miquel Iceta como, tras una votación en el plenario de los 1.069 delegados que no han emitido, informa Europa Press.Iceta ha sido el, por lo que repetirá en el cargo y se situará al frente del partido durante los próximos tres años, tras la ratificación en un Congreso en el que ha participado la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo

El recién reelegido primer secretario del PSC ha agradecido a la militancia su ratificación en el cargo y ha comenzado el nuevo mandato al frente del partido con un discurso que ha pivotado sobre dos ideas: "recoser el país" y hacerlo desde la Presidencia de la Generalitat, si consigue ganar las elecciones catalanas, un objetivo que los socialistas ven al alcance. Lo ha dicho en el discurso que ha realizado en el 14 Congreso del PSC después de que la presidenta del cónclave y del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, hiciera oficial su ratificación.

Así, Iceta ha dicho sentirse "con la fuerza, la experiencia y con la ilusión de llevar de nuevo al PSC a ser la primera fuerza de Cataluña" y ha definido a los socialistas como los representantes del espacio catalanista no independentista, de centro, y centro izquierda sin renunciar a influir en España y Cataluña. "Mi sueño es que los socialistas podamos ser útiles a las personas actuando desde la administraciones locales, la Generalitat, el Gobierno y la Comisión Europea", ha expresado el líder socialista.



Independentismo

▶️@miqueliceta: L'herència política que han deixat els presidents Mas, Puigdemont i Torra és un país dividit i enfrontat.



Ens proposem compondre la fractura, tornar a recosir el país i proporcionar-li un govern que governi per a les persones.#14èCongrésPSC pic.twitter.com/nUZd46X3HK — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) December 14, 2019

"Libertad por encima de la convivencia"

Ha dicho desear que más pronto que tarde se culmine el proceso de investidura de Pedro Sánchez como, y ha adelantado que los socialistas catalanes tendrán un asiento en la mesa del Consejo de Ministros.Tras conseguir asentar el partido y remontar en las urnas de las últimas elecciones –en las municipales, en las generales y en las europeas–, Iceta avisa de que, y ha pedido a los socialistas catalanes prepararse para "competir y ganar acuerdos al servicio de los ciudadanos".Iceta ha agradecido a las bases su apoyo y ha destacado que identificarse como socialista en Cataluña es, "para decirlo claro, un acto de coraje, porque son víctimas de una actitud beligerante que conforma un clima social asfixiante". Por eso, ha adelantado que una prioridad como secretario será luchar contra esa situación, y retomar consensos e instituciones donde todos se sientan representados.No aceptaremos que los intolerantes impongan sus ideas por métodos intimidatorios. No aceptaré que quienes se creen poseedores de la verdad nos impongan su dogma a los demás", ha advertido.Miquel Iceta ha ironizado que Quim Torra ",, defendiendo a las personas que no tienen quienes les defiendan de los poderosos.Ha lamentado que los gobiernos de Artur Mas, Carles Puigdemont y el de Torra dejan como, sin un gobierno que se preocupe de gestionar con solvencia" los problemas de los catalanes.Ha criticado a quienes reivindican la libertad "por encima de la convivencia y no practica ninguna de las dos", y ha asegurado que. Así, se ha comprometido a no perder de vista la incertidumbre y la preocupación con la que la sociedad catalana vive el futuro, y a dar seguridad desde la política, aunque reconoce que no hay "solución milagrosa" al conflicto."No puedo prometer solución a todos los problemas de Cataluña, pero sí, como presidente de la Generalitat, espero encontrar mecanismos para el diálogo y el pacto con todos los actores", ha dicho y ha reiterado su compromiso con no engañar ni dividir a la sociedad.

El PSC mantiene que Cataluña es una nación y añade que España es "una nación de naciones"

La Comisión Unidad en la Diversidad y buen Gobierno del 14 Congreso del PSC ha acordado este sábado incluir en la ponencia marco, que debe dibujar la hoja de ruta socialista en los próximos tres años,, han explicado fuentes socialistas.La dirección del PSC había plateado en el documento original reconocer a Cataluña como nación –algo que siempre ha defendido el partido– y a, y defendía la necesidad de reformar la Constitución comoTras el debate de este sábado, en el que se han abordado las enmiendas presentadas por las agrupaciones del partido,el texto continúa igual, es decir se mantiene que Cataluña es una nación, pero se añade que España es una "nación de naciones y un Estado plurinacional" ().Las mismas fuentes concretan que este punto, y que, en resumen, la ponencia en todos los puntos –también el que aborda la inmersión lingüística– se ha mantenido con el mismo contenido que el texto original, pero que "se han añadido cosas". Consideran que estos debates han supuesto la oportunidad de explicar a los 1.069 delegados el documento y, una vez explicado, ha recibido las aportaciones de la militancia y ha tenido "buena acogida".