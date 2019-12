Las ONG celebran un plenario de clausura alternativo en la COP25: "Nuestras vidas y nuestra tierra no están en venta"

Publicada el 14/12/2019 a las 19:31 Actualizada el 14/12/2019 a las 19:53

Las organizaciones de la sociedad civil presentes en la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (COP25) han celebrado un plenario alternativo al oficial -pese a que la fecha oficial de cierre de la Cumbre era este viernes -, paray que han terminado con una cacerolada, según recoge Europa Press.En el Pabellón 10 de la zona Azul de Ifema (área de los negociadores) entre los dos plenarios principales en los que se reúnen las delegaciones de los casi 200 países presentes en la Cumbre, unas 200 personas han llevado a cabo su asamblea. La intención inicial de las organizaciones era celebrar el encuentro en uno de los dos plenarios oficiales pero tras pedir permiso a la ONU, la autorización les ha sido denegada, según las ONG.La sociedad civil se ha unido en este acto porque considera que en la COP25, a diferencia de otras citas anteriores, casi todos los asuntos significativos cuando se ha entrado en el tramo final de. "Lo que está pasando en la COP25 no casa con el momento o espíritu de los movimientos sociales a lo largo del mundo demandando acción", señalan los organizadores.Uno a uno el presidente alternativo ha ido dando la palabra a las partes alternativas que, sentadas en el suelo, han criticado, entre otras cosas, la falta de ambición y los mercados globales de carbono . "Nuestras vidas y nuestras tierras no están en venta", ha exclamado Lindsey Bacigal (), para añadir que la COP25 ha fallado a la gente. Así, ha pedido que los pueblos indígenas sean escuchados porque son expertos en tierra y agua y los gobiernos los necesitan para sobrevivir. "Las empresas y los estados aún creen que con continua avaricia, insostenibilidad y poder colonial sobreviviremos de algún modo, pero no lo haremos", ha advertido.Por su parte, Bert de Wel (, Bélgica), ha denunciado que se está desmantelando el Acuerdo de París, sin respetar a la ciencia, a los derechos humanos, la justicia social, la ambición y el compromiso de acción.En esta línea, Harjeet Singh (, India) ha lamentado que los países ricos más responsables de la crisis climática han rechazado facilitar "ni un sólo penique" de nueva financiación para apoyar a las comunidades a recuperarse de la devastación causada por los cada vez más frecuentes y severos desastres climáticos.Mientras, Jason Boberg (, Nueva Zelanda), ha subrayado que las personas con discapacidad están en las primeras líneas del cambio climático y ha lamentado que no tengan ninguna plataforma dentro de la Convención de Cambio Climático para luchar por sus derechos.Jorge Martínez (, México) ha recordado que millones de personas están haciendo huelga no porque quieran sino porque están "aterrorizados" por su futuro y el del planeta. "En la COP, los países han pisoteado esas voces. Han fallado en alcanzar la ambición necesaria", ha lamentado.Por su parte, Isidora Cardoso (, Barsil) ha criticado que en esta COP se ha visto una inédita "resistencia" de las partes ha reconocer la interconexión de los derechos humanos en muchos aspectos de las negociación. "El único texto donde habéis incorporado derechos humanos es el Plan de Acción de Género. Pensaríais que eso nos aplacaría y evitaría la critica, pero siempre que subestimáis los derechos humanos, subestimáis la igualdad de género", ha remarcado.Isadora Abreu (, Canadá) ha advertido de que el 'status quo' que los países "tercamente" intentan proteger no trabaja a favor de la gente o el planeta. "Tengo la seguridad de que todo cambiará. La pregunta para vosotros, gobernantes, es si lideraréis ese cambio u os quedaréis atrás", ha advertido.