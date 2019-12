El PSC aprueba mayoritariamente su nueva Ejecutiva continuista y con más peso de diputados

Publicada el 15/12/2019 a las 12:12 Actualizada el 15/12/2019 a las 14:10

Uncongregados en el 14 Congreso de los socialistas han avalado este domingo la ejecutiva continuista del primer secretario, Miquel Iceta , que sitúa a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona,en una ejecutiva de continuidad y con más peso de los diputados socialista del Parlament, informa Europa Press.Losa través de sus teléfonos y en ordenadores situados en el recinto del Palau de Congresos de Cataluña, donde se celebra el cónclave, y, 11 abstenciones y 44 votos en blanco.ejercerá como presidenta para sustituir en la presidencia del partido al exalcalde de Lleida Àngel Ros, que desde 2018 es embajador de España en Andorra, en una ejecutiva con nuevos alcaldes y nuevos diputados del Parlament, de hecho el número de miembros de la cámara se ve reforzado.Se trata decon la anterior, aunque introduce algunas novedades, con el objetivo manifestado por el propio Iceta de conseguir situar al partido como "primera fuerza en Catalunya".

También se trata de una Ejecutiva amplia formada por 51 miembros -más 13 miembros natos- en la que Barcelona tiene una gran representación y, pese a que no tendrá grandes cambios, incorporará a nuevas figuras como los diputados en el Parlament Esther Niubó y Raúl Moreno. La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha sido escogida como nueva viceprimera secretaria de la formación y Salvador Illa repite en el cargo de secretario de organización asumiendo las tareas de acción electoral.

Tal y como avanzó el sábado Europa Press, la secretaria de formación, Sonia Guerra, será la nueva secretaria de Políticas Feministas de la dirección del partido; el alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Antonio Balmón, será el secretario de Acción Institucional, y la concejal de Movilidad de Barcelona, Rosa Alarcón, llevará la secretaria de Transición Ecológica del partido.

Entre las novedades, está la del diputado del Parlament, Raül Moreno, que asumirá la secretaría de Políticas Sociales e Igualdad, mientras que la jefa de gabinete de la presidenta del grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, Laura Ballarín, será la secretaria de Política Europea e Internacional, y Niubó la de Educación.

Fuentes socialistas han explicado este domingo que el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, repetirá como secretario de política municipal, y el que era secretario de Coordinación e Implantación Territorial, José Luís Jimeno, se queda con Coordinación Territorial.

Los diputados del Parlament Ferran Pedret, Rosa Maria Ibarra, Assumpta Escarp y Oscar Ordeig serán el secretario de Movimientos Sociales y Memoria; la secretaria de Justicia, Vivienda y Función Pública; la secretaria de Salud y Seguridad y el secretario de Mundo Rural y Deportes respectivamente, y Enric Casas continúa con la secretaría de Comunicación y añade Imagen a sus funciones.

Quico Trillas se encargará de Economía y Hacienda, y la diputada de la Cámara catalana Alicia Romero se encargará de Universidades e Investigación; mientras que el secretario de Estado de Industria, Raül Blanco, que también estará en la lista tal y como avanzó Europa Press, llevará Industria, Energía y Transición Digital.

La diputada en el Congreso Mercè Perea, será la secretaria de Sistema de pensiones; el secretario de Trabajo del PSC, Pol Gibert, añade a sus funciones Formación; el diputado del Parlament Jordi Terrades llevará Infraestructuras y Territorio; y David Donaire repetirá en redes sociales, entre otros.

En el equipo de secretarios nacionales, también habrá presencia de alcaldes como la de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon -Objetivos de Desarrollo Sostenible-; y las nuevas incorporaciones, como el primer edil de Badalona, Àlex Pastor -Política Municipal-; el de Mataró, David Bote -de Política Municipal-; la de Sabadell, Marta Farrés -Política Municipal-, y además, la de Gavà, Raquel Sánchez -Estrategia del Clima- y el candidato del PSC por Terrassa, Alfredo Vega -Educación-.

Miembros natos



Entre los miembros natos que también estarán en la cúpula de dirección está la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el diputado en la Cámara Baja José Zaragoza, el eurodiputado Javi López; los alcaldes de Lleida y Tarragona, Fèlix Larrosa y José Fèlix Ballesteros, y la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Girona, Sílvia Paneque.



"Propondremos como candidata a dirigir el consejo nacional a la compañera María Miranda de Castelldefels", ha explicado Iceta en la presentación de la nueva ejecutiva de la que ha destacado su paridad –está formada por 26 hombres y 25 mujeres–, y que quiere recuperar el capital político del partido en palabras de Iceta. "Creo que hacemos una buena Comisión Ejecutiva, es verdad que es de continuidad, pero tiene una fuerte dosis de innovación. De la anterior hemos cambiado a 16. Creo que hemos cumplido esta función de ofrecer al partido una Comisión Ejecutiva y una parte del Consell Nacional muy potente", ha añadido.

Catalán como lengua de cohesión contra "segregacionismos"

Por otra parte, el PSC también ha aprobado este domingo unaante "el riesgo de polarización entre los dos segregacionismos presentes en la sociedad catalana", después de incluir el concepto de 'inmersión lingüística', con el fin de renovarla y flexibilizarla. La propuesta ha sido, y ha sido defendido por la portavoz del partido en el Parlament, Eva Granados.La resolución parte de la base de que la sociedad catalana está comprometida con el fomento de la lengua catalana, y dispone de dos lenguas de comunicación en el territorio que son el catalán y el castellano, junto con el aranès. En el documento, los socialistas recuerdan el impulso que junto al PSUC dieron a la inmersión lingüística y cómo convergentes y republicanos eran reacios en los orígenes y pese a ello la apoyaron para queEl PSC reafirma su compromiso con la lengua catalana y el respeto y la garantía de derechos lingüísticos de todo el mundo y alerta de que están "de un lado los que menosprecian la diferencia. De otro, los que la defienden, pero parece que pretendan crear comunidades separadas o imponer el monolingüismo catalán". "Por cierto nacionalismo, la inmersión en catalán ha sido entendida no como un método para el dominio efectivo de esta lengua por parte de las personas castellanohablantes, sino como la, y esto comparte la instrumentalización de un método pedagógico hacia finalidades ideológicas que lo degradan", continúa el texto.Los socialistas seguirán apostando, "como lo hace la Ley de Educación de Cataluña, por el catalán como lengua vehicular en la escuela", modernizando y flexibilizando el modelo de inmersión lingüística para dar respuesta a todas las realidades sociolingüísticas, y–en la línea de lo propuesto por la Conselleria de Educación en 2018, afirma la resolución–. Aun así, destacan que "es necesario velar para que ninguna lengua cooficial quede excluida de la escuela como lengua vehiculadora de enseñanza, por razones de aprendizaje pero también por cuestiones afectivas y simbólicas".considera que los socialistas abren un debate necesario en materia lingüística: ", y el PSC quiere abrir este debate para mejorar la igualdad de oportunidades". "Ante los koiné, aquellos que nos llaman a los castellanoparlantes colonizadores lingüísticos y que quieren que el castellano sea lengua extranjera, y delante de los que nos llaman nacionalistas por querer garantizar la convivencia desde el compromiso cerrado con el catalán, les decimos que Catalunya tiene dos lenguas de comunicación, dos lenguas de afecto que las sentimos y vivimos como propias, y por eso no nos callarán", ha dicho.Fuentes socialistas explicaron el sábado que, tras el debate en las comisiones, se optó pordesde que se conoció la propuesta del partido sobre lengua y educación.En la resolución, aprobada por unanimidad, el PSC apuesta por cambiar el rumbo de la política catalana para impulsar "un cambio de prioridades, de políticas, de gobierno y de presidente", huyendo de la confrontación., que recogen el espíritu de un documento que quiere apelar a quienes "no se resignan a la frustración" y creen conveniente superar una dinámica de bloques enfrentados.En concreto, apelan a los sectores políticos progresistas, federalistas, catalanistas y de izquierdas, a "los que no quieren ni retroceder ni dar un salto al vacío" y que creen que Cataluña puede y debe tener una economía y unos servicios públicos mejores.